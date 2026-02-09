Električni automobili izazivaju mučninu kod putnika: Nauka objasnila zašto

Električni automobili ubrzano osvajaju tržište i u Evropskoj uniji već čine oko 17 odsto prodaje novih vozila. Ipak, uz tišu vožnju i niže emisije, pojavljuje se i problem o kome se sve češće govori. Putnicima je u električnim automobilima češće loše nego u benzinskim i dizel modelima.

Društvene mreže su prepune sličnih iskustava, a naučna istraživanja potvrđuju da se ne radi o umišljaju, već o konkretnom fiziološkom efektu.

Mozak ostaje bez signala na koje je navikao

Ključ problema leži u načinu na koji mozak tumači kretanje. Decenijama smo se vozili u automobilima sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem i razvili instinktivno razumijevanje zvuka, vibracija i rasta obrtaja.

Ti signali služe kao najava ubrzanja, usporavanja ili promjene ritma vožnje. U električnim automobilima oni su znatno slabiji ili potpuno odsutni, pa mozak ostaje bez poznatih upozorenja.

Tiho ubrzanje i regenerativno kočenje zbunjuju tijelo

Električni automobili ubrzavaju trenutno i gotovo nečujno, bez postepenog rasta buke. Regenerativno kočenje donosi dugotrajna, niskofrekventna usporavanja.

Istraživanja iz 2024. godine pokazuju da su upravo takva usporavanja jedan od glavnih okidača mučnine. Tijelo osjeća silu kočenja duže vrijeme, ali bez jasnog signala da će do njega doći.

Vibracije i ekrani pogoršavaju problem

Iako se električni automobili često doživljavaju kao uglađeniji, određeni obrasci vibracija, naročito pri nižim brzinama i u gradskoj vožnji, češće se povezuju sa mučninom nego kod klasičnih vozila.

Situaciju dodatno pogoršava gledanje u mobilni telefon ili infotainment ekran. Tada dolazi do snažnog sukoba informacija koje stižu iz unutrašnjeg uha i očiju, što je klasičan recept za mučninu.

Zašto vozači retko imaju isti problem

Zanimljivo je da vozači mnogo rjeđe pate od mučnine. Razlog je jednostavan. Oni znaju šta slijedi.

Anticipacija kretanja pokazala se kao ključni faktor u sprečavanju mučnine. Putnici, posebno na zadnjim sjedištima, nemaju te informacije i zato su osjetljiviji.

Kako proizvođači pokušavaju da riješe problem

Automobilska industrija i naučnici već traže rješenja. Eksperimenti uključuju ambijentalno osvjetljenje koje prati ubrzanje i kočenje, suptilne zvučne signale ili blage vibracije koje najavljuju promjenu kretanja.

Cilj je da se mozak postepeno nauči novim pravilima vožnje i dobije zamjenu za signale na koje je decenijama navikao.

Mučnina u električnim automobilima nije kvar tehnologije, već faza prilagođavanja. Kako se tijelo i mozak budu navikavali na novi način kretanja, problem će vjerovatno slabiti.

Do tada je jasno da električna budućnost ne donosi samo tišinu i niže emisije, već i nove izazove za ljudska čula.