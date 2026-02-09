Nestanak dječaka šokirao Australiju: Policija više ne vjeruje da je živ

Gas Lamont (4) posljednji put je viđen 27. septembra kako se igra ispred kuće bake i djeda u udaljenoj ovčarskoj stanici u Australiji. Policija je prošle nedjelje proglasila njegov nestanak velikim zločinom, rekavši da je osumnjičeni osoba koja živi na stanici Oak Park.

Policija je potvrdila da su dječakovi baka, deka, roditelji i mlađi brat bili na imanju u vrijeme njegovog nestanka, ali je naglašeno da njegovi roditelji nisu osumnjičeni.

Dječakovi baka i djed, Džozi i Šenon Mari, izdali su kratko saopštenje u petak preko advokata.

"Apsolutno smo slomljeni medijskim saopštenjem o teškom zločinu SAPOL-a. Porodica je u potpunosti sarađivala u istrazi i ne želi ništa više nego da pronađe Gasa i ponovo ga spoji sa majkom i tatom", navodi se u saopštenju.

Australijski mediji su objavili da su baka i deka dječaka unajmili advokate nakon vijesti da je nestanak Gasa proglašen zločinom.

Detektiv nadzornik Daren Filke rekao je u četvrtak da je osoba koja je živjela u stanici Ouk Park povukla saradnju sa istragom nakon što je utvrđen "broj nedosljednosti i neslaganja" u informacijama koje su dali.

Međutim, policija nije htjela da otkrije ko je osumnjičena osoba u ovom slučaju.

Nestanak dječaka doveo je do velike potrage koja se prostirala na skoro 500 kvadratnih kilometara i uključila stotine policajaca i volontera, a za njim se tragalo i iz vazduha.

Filke je rekao da su početne pretrage bile zasnovane na tome da je Gas napustio stanicu i izgubio se, ali da je slučaj sada identifikovan kao težak zločin.

Dvije druge opcije istrage bile su usmjerene na to da li je Gas otet ili da li je neko ko mu je poznat umješan u njegov nestanak i sumnjivu smrt.

"Sada ne vjerujemo da je Gas živo", rekao je Filke, prenosi Telegraf.rs.

Istražioci su pretresli imanje 14. i 15. januara i zaplijenili nekoliko predmeta, uključujući vozilo, motor i elektronske uređaje.

Istraga se nastavlja.