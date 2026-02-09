Koliku penziju ćete dobiti ako ste u Njemačkoj radili 5 godina

Ne primaju svi zakonsku penziju u Njemačkoj. Samo oni koji ispunjavaju takozvani period čekanja ili minimalno osiguranje mogu primati mjesečne isplate od penzionog osiguranja u starosti.

Za standardnu starosnu penziju potrebno je da ste uplatili najmanje pet godina. Ali šta to znači za iznos vaše penzije ako ispunjavate samo minimalni uslov?

Ovo se ne može reći uopšteno, jer iznos vaše penzije u velikoj mjeri zavisi od visine vaših prihoda. U Njemačkoj ne postoji zakonska minimalna penzija.

Što su vaši prihodi veći, to su veći doprinosi koje plaćate u zakonsko penziono osiguranje - a ti doprinosi određuju koliko penzionih bodova (tzv. Entgeltpunkte) akumulirate.

Kako izračunati penziju

Evo kako da izračunate kolika će vam biti penzija:

Ako zaradite tačno prosječnu nemačku bruto platu u jednoj godini, dobićete tačno jedan penzioni bod. Za 2025. godinu, prosječna bruto godišnja plata je 50.493 evra.

Za svaki penzioni bod dodjeljuje se takozvana trenutna vrijednost penzije. Od 1. jula 2025. godine, ova vrijednost će biti 40,79 evra, ista za cijelu Njemačku.

Mjesečni iznos bruto penzije nakon pet godina rada izračunava se prema sljedećoj formuli:

Bruto penzija = broj bodova puta faktor pristupa puta trenutna vrijednost puta faktor vrste penzije

Ako ne odete u prijevremenu penziju i ako je u pitanju redovna starosna penzija, onda su faktor pristupa i faktor vrste penzije jednaki 1.

Primjer izračunavanja penzije

Pretpostavimo da ste radili u zapadnoj Njemačkoj pet godina, imali prosječnu platu i bili obavezno osigurani u penzijskom sistemu.

Tako ste akumulirali tačno pet penzijskih bodova.

Sa trenutnom vrijednošću boda od 40,79 evra, vaša mjesečna bruto penzija bi bila:

5 x 1 x 40,79 x 1 = 203,95 evra

Šta ako ova penzija nije dovoljna za život?

U članku se navodi da možete saznati koje beneficije i socijalnu pomoć možete da zatražite ako vaša penzija ne pokriva vaše osnovne životne potrebe. Takođe se navodi da:

Ako ne sakupite punih jedan bod godišnje tokom ovih pet godina, iznos vaše penzije će se promijeniti.

Na veb-sajtu Njemačkog penzionog osiguranja postoji kalkulator koji možete koristiti da izračunate kolika će biti vaša penzija – i kada je možete zatražiti, piše "Feniks magazin".