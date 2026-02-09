Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

Njemačka trgovačka kompanija Lidl intenzivno se priprema za ulazak na tržište Bosne i Hercegovine, a lista gradova u kojima planira otvoriti svoje prodavnice sve je duža.

"BiznisInfo.ba" objavio je mapu i pregled lokacija na kojima je Lidl već izgradio objekte, gdje je gradnja u toku ili se tek priprema.

Prema informacijama do kojih su došli, Lidl je već prisutan ili je u različitim fazama realizacije projekata u sljedećim gradovima: Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Livno, Istočno Sarajevo, Banjaluka, Gračanica, Mostar, Trebinje, Bijeljina, Doboj, Zenica, Brčko, Modriča, Laktaši, Travnik, Sarajevo, Čapljina, Tešanj, Kiseljak, Čitluk, Živinice i Prnjavor.

Nezvanično se spominje i da kompanija razmatra Široki Brijeg i Sanski Most, ali te lokacije za sada još nisu službeno potvrđene.

Zašto baš ovi gradovi?

Kako pokazuje mapa, izbor lokacija u velikoj mjeri prati potrošački potencijal i kupovnu moć stanovništva, ali i dostupnost adekvatnog zemljišta.

Mapa Lidlovih prodavnica

Zapadna Hercegovina je, u ovom trenutku, relativno slabo zastupljena, iako važi za jednu od regija s najvećom platežnom moći u BiH. Upravo zbog toga je gotovo izvjesno da će Lidl u narednom periodu dodatno širiti mrežu prodavnica u ovom dijelu BiH.

Slična situacija je i u Krajini, koja je za sada pokrivena manjim brojem lokacija.

Prema procjenama portala "BiznisInfo.ba", gradovi poput Sanskog Mosta, ali i Cazina, vrlo vjerovatno će se naći u budućim Lidlovim planovima, čim se riješe imovinsko-pravni i prostorni izazovi.

Tuzla još bez Lidla

Zanimljivo je da Tuzla, kao jedan od najvećih gradova u BiH, još uvijek nema Lidl gradilište.

Razlog je, prema dostupnim informacijama, nemogućnost pronalaska adekvatne parcele, a ne nedostatak interesa kompanije.

Istočna Hercegovina je takođe slabije zastupljena, ali je riječ o području s manjim brojem stanovnika i nižom kupovnom moći, uz izuzetak Trebinja, gdje se već gradi Lidl objekat.

Kada se očekuje otvaranje?

Prema dosadašnjoj praksi Lidla u drugim zemljama regiona, objava oglasa za zapošljavanje radnika u marketima predstavlja ključni signal da se otvaranje približava.

Takvi oglasi u BiH očekuju se na proljeće, nakon čega obično slijedi period od oko šest mjeseci do početka rada.

To znači da bi prve Lidl prodavnice u Bosni i Hercegovini mogle biti otvorene krajem ove ili početkom naredne godine.