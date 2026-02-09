Ovo je mapa gradova u kojima se otvara Lidl u BiH

Izvor:
BiznisInfo
09.02.2026
11:00
Komentari:0
Njemački trgovački gigant "Lidl" ubrzano sprema teren za ulazak na tržište BiH. Dok se prvi objekti već grade, lista gradova u kojima su planirane prodavnice sve je duža.
Prema mapi lokacija koju je objavio portal BiznisInfo.ba, "Lidl" je već prisutan ili uveliko priprema projekte u gotovo svim dijelovima BiH - od Banjaluke do Trebinja, objekti su u različitim fazama realizacije.
Donosimo kompletan spisak lokacija na kojima su projekti već u toku ili su u pripremi:
Banjalučka regija: Banjaluka, Laktaši, Prnjavor, Gradiška
Semberija i Majevica: Bijeljina, Zvornik, Brčko
Dobojska regija: Doboj, Modriča
Sarajevsko-romanijska regija: Istočno Sarajevo, Sarajevo
Centralna Bosna: Zenica, Travnik, Kakanj, Kiseljak, Tešanj, Živinice, Gračanica.
Krajina: Bihać.
Hercegovina: Mostar, Trebinje, Čapljina, Čitluk
Zapadna Bosna: Livno
Portal nezvanično saznaje da su "na nišanu" kompanije i Široki Brijeg i Sanski Most, ali te lokacije još uvijek čekaju službenu potvrdu.
Iako važi za jedan od najvećih gradova, Tuzla još uvijek nema aktivno Lidl gradilište. Razlog nije manjak interesa, već problem sa pronalaženjem adekvatne parcele. Slična situacija je i u Krajini, gdje se nakon Bihaća očekuje širenje na Cazin i Sanski Most čim se riješe imovinsko-pravni izazovi.
Zapadna Hercegovina, uprkos visokoj platežnoj moći, trenutno je slabije pokrivena, ali je gotovo izvjesno da će Lidl uskoro tražiti nove lokacije u ovom dijelu zemlje.
Ključni signal za kupce biće oglasi za zapošljavanje. Prema dosadašnjoj praksi ovog giganta u regionu, procedura izgleda ovako:
* Proljeće 2026: Očekuje se objava prvih konkursa za radnike u marketima.
* Obuka: Period od oko šest mjeseci obuke i pripreme.
* Kraj 2026./početak 2027: Realan termin za svečano otvaranje prvih prodavnica u BiH.
Strategija "Lidla" je, podsjećamo, da otvori veći broj objekata istovremeno kako bi osigurao logističku efikasnost i odmah preuzeo značajan udio na tržištu.
Najnovije
Najčitanije
12
18
12
07
12
01
11
47
11
45
Trenutno na programu