Lidl testira rezervaciju parkinga

Ako se pilot-projekat pokaže uspešnim, moguće je proširiti "Večernje parkiranje" na druge pogodne Lidlove lokacije.

Lidl pokreće pilot-projekat u Hamburgu u Njemačkoj, gdje od danas, 19. januara, počinje da naplaćuje tri evra za parking mjesto.

Važno je napomenuti da parkiranje ostaje besplatno ako kupujete u Lidlu. Naknada će se naplaćivati tek nakon zatvaranja prodavnice, kada počinje pilot-projekat "Večernje parkiranje". Ovim projektom diskontni lanac i Grad Hamburg žele da poboljšaju situaciju sa parkiranjem u gusto naseljenim stambenim područjima, pišu njemački mediji.

Stanovnici i posjetioci mogu svakodnevno, od 18 časova do 8 časova narednog dana, putem aplikacije Wemolo rezervisati ukupno deset parking-mjesta na Lidlovom parkingu. Lidl naplaćuje 12 evra za nedeljni paket i 30 evra za mjesečni paket (30 noći), prenosi Feniks magazin.

Ako se pilot-projekat pokaže uspešnim, moguće je proširiti "Večernje parkiranje“ na druge pogodne Lidlove lokacije u Hamburgu. Ipak, Hamburg nije prvi grad koji je pokrenuo projekat "parkiranja nakon posla".

Sličan pilot-projekat sprovodi se u Dizeldorfu od jula 2024. godine. Tamo četiri Lidlove i četiri Aldijeve prodavnice stavljaju parking mjesta na raspolaganje stanovnicima i posjetiocima nakon zatvaranja.