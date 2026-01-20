Tramp objavio fotomontažu, "zabo" američku zastavu na tlo Grenlanda

20.01.2026
13:30
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp nema namjeru da odustane od Grenlanda, a na svojim mrežama imao je seriju objava, od kojih je jedna montirana fotografija njega i njegovih saradnika kako zabadaju zastavu SAD na teritoriju Grenlanda.
Na svojoj mreži Truth Social objavio je fotografiju sebe u društvu američkog potpredsjednika Džej Di Vensa i državnog sekretara Marka Rubija kako zabija zastavu Amerike na tlo Grenlanda. Pored je tabla na kojoj piše "Grenland - američka teritorija od 2026".
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu