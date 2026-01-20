Logo
Large banner

Tramp objavio fotomontažu, "zabo" američku zastavu na tlo Grenlanda

20.01.2026

13:30

Komentari:

0
Трамп објавио фотомонтажу, "забо" америчку заставу на тло Гренланда
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp nema namjeru da odustane od Grenlanda, a na svojim mrežama imao je seriju objava, od kojih je jedna montirana fotografija njega i njegovih saradnika kako zabadaju zastavu SAD na teritoriju Grenlanda.

Na svojoj mreži Truth Social objavio je fotografiju sebe u društvu američkog potpredsjednika Džej Di Vensa i državnog sekretara Marka Rubija kako zabija zastavu Amerike na tlo Grenlanda. Pored je tabla na kojoj piše "Grenland - američka teritorija od 2026".

Podijeli:

Tag:

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Румен Радев бугарски предсједник

Svijet

Bugarski predsjednik podnio ostavku na tu fuknciju

2 h

0
Појавио се крст на небу на Богојављење

Svijet

Čudo na Bogojavljenje: Od prizora na nebu svi su ostali u šoku

3 h

0
beba

Svijet

Horor prizor na granici: Mrtvo novorođenče pronađeno u torbi pored kante za smeće

3 h

0
Песков: Прерано је говорити

Svijet

Peskov: Prerano je govoriti

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

48

Netfliks objavio novu ponudu za Varner Bros: 72 milijarde dolara

15

42

NASA objavila posebnu vest za sve: "Da li ste među njima?"

15

32

Prvo oglašavanje Aleksandra Kosa poslije privođenja

15

29

Iranci kreću u džihad?

15

27

Majka koja je bacila kćerkicu u Savu osuđena na 15 godina zatvora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner