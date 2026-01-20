Logo
Bugarski predsjednik podnio ostavku na tu fuknciju

Izvor:

Tanjug

20.01.2026

13:25

Румен Радев бугарски предсједник
Foto: Tanjug/AP/Valentina Petrova

Bugarski predsjednik Rumen Radev podnio je danas ostavku na tu funkciju pred ustavnim sudom, kako bi mogao da učestvuje na predstojećim izborima.

Potrebno je da njegovu ostavku usvoji Ustavni sud, ali bugarski zakon ne precizira rok za usvajanje ostavke, prenosi portal Novinite.

Гоца Лазаревић

Scena

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

Nakon što njegova ostavka bude usvojena, potpredsjednica Ilijana Jotova preuzeće predsjedničku funkciju do kraja mandata, koji se završava u januaru 2027.

- Danas vam se posljednji put obraćam kao predsjednik - rekao je Radev rokom vanrednog obraćanja i zatražio oproštaj od građana, jer je, kako je rekao griješio i jer je "bilo ciljeva koje nije uspio da ostvari".

Istovremeno je naglasio da je njegovo uvjerenje da su promjene moguće bio centralni motiv iza njegove odluke da podnese ostavku.

Radev je podsjetio da je prvi put izabran za predsjednika prjie devet godina i ponovo izabran 2021. godine, nazivajući povjerenje koje mu je ukazano "čašću i odgovornošću" koju je nastojao da opravda svim svojim postupcima.

ruza smrt in memoriam

Scena

Preminula pjevačica Beti Đorđević

- Prije devet godina, glasali ste za mene da služim Bugarskoj kao predsjednik. Zajedno smo doživjeli niz kriza, napade oligarhije i velike proteste 2020. i 2025. godine. Danas vam se posljednji put obraćam kao predsjednik Bugarske. Priznajem svoje greške - rekao je Radev.

Bugarska

predsjednik

ostavka

