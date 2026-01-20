Majka koja je kćerkicu (3) bacila u ledenu Savu dobila 15 godina zatvora

Godinu dana nakon strašne tragedije, kada je 34-godišnjakinja bacila svoju ćerkicu u rijeku Savu, Županijski sud u Zagrebu zakazao je za danas u 12:30 sati izricanje presude optuženoj majci, koja je i kažnjena sa 15 godina zatvora.

Svega četiri mjeseca prošla su od početka ovog suđenja koje je odmah zatvoreno za javnost kako bi se zaštitila privatnost ostale djece, ali i cijele porodice ove žene.

Kobni događaj na Savi

Ona je optužena jer je 14. januara prošle godine s trogodišnjim djetetom ušla u hladnu rijeku. Iako je navodno namjeravala da ubije i sebe i dijete, uspjela je sebe da spasi

Za tijelom djevojčice danima se intenzivno tragalo, ali je pronađeno tek mjesecima kasnije kod Beograda. Majka je zbog svog čina optužena za teško ubistvo djeteta.

Osim što ju državno tužilaštvo tereti za ubistvo osobe ranjive po svojoj dobi, kao dodatna kvalifikacija navedena je i činjenica da se radilo o žrtvi koja je optuženoj bliska, kao i da je ubistvo počinjeno na podmukao način.

Na početku suđenja skrivala se ispod kapuljače i velikih sunčanih naočara, ali bilo je vidljivo da u rukama čvrsto drži brojanicu. Na temelju dokaza sud je rekonstruisao ono što ju je nagnalo na strašan čin, ali i njeno kretanje tog kobnog dana.

Da li je sistem zakazao?

Zagrebačka policija je dan nakon nestanka izvjestila kako im je 34-godišnja majka dojavila da je s djetetom ušla u Savu u blizini Jankomirskog mosta.

Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je nakon tog tragičnog događaja da porodica 34-godišnjakinje nije bila u tretmanu nadležnog područnog odjeljenja niti su bile poduzimane mere porodičnopravne zaštite.

Dijete je, kako se nezvanično saznalo, imalo ozbiljne zdravstvene probleme, a majka je tvrdila da su joj vrata nadležnih institucija bila zatvorena.

Za nestalim djetetom tragalo se u više navrata duž cijelog toka rijeke Save u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, ali i dalje nizvodno. Spasilačke ekipe, uključujući policiju, vatrogasce i HGSS, pretraživale su tok rijeke pomoću čamaca, dronova i podvodnih skenera.