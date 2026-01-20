Logo
Large banner

Ova tri znaka čeka 9 godina blagostanja: Sreća je na njihovoj strani

Izvor:

Krstarica

20.01.2026

12:29

Komentari:

0
Ова три знака чека 9 година благостања: Срећа је на њиховој страни
Foto: Unsplash/Daniel Carmona

Univerzum ima planove koji se ne događaju svaki dan. Tri horoskopska znaka ulaze u period od čak 9 godina obilja, sreće i unutrašnjeg mira. Ako ste među njima, pripremite se da svaki aspekt vašeg života – od ljubavi i finansija do ličnog razvoja – procvjeta na neočekivan način. Prema astrolozima, do 2035. godine Strijelac, Bik i Vaga mogu očekivati devet godina sreće i blagostanja.

Strijelac – istraživanje i lični rast

Strijelčevi će u narednih devet godina imati jedinstvenu priliku da ostvare svoje lične ciljeve i istraže nova područja života. Biće to vrijeme kada radoznalost i optimizam donose neočekivana iskustva – bilo da je riječ o putovanjima, učenju novih vještina ili otkrivanju svojih skrivenih talenata.

Pingvini

Nauka i tehnologija

Pingvini ubrzavaju sezonu parenja zbog zagrijavanja Antarktika

Ljubavni život može procvjetati neočekivano, donoseći strast i stabilnost, a prijateljstva postaju dublja i iskrenija. Finansijski, Strijelčevi će polako ali sigurno graditi stabilnost, dok male prilike i neočekivani uspjesi donose radost.

Sve ovo čini da Strijelčevi u narednom periodu dobiju pravi nebeski blagoslov, koji će svaki njihov korak učiniti značajnim i ispunjenim.

Bik – stabilnost i nagrada za trud

Bikovi će u narednih devet godina konačno vidjeti plodove svog dugogodišnjeg truda. Poslovni projekti napreduju, finansije se stabilizuju, a osjećaj sigurnosti raste svakog mjeseca.

Званичници на слави

Republika Srpska

Zvaničnici Srpske na slavi mitropolita banjalučkog Jefrema

Ljubav i porodični odnosi donose toplinu i harmoniju, dok prijateljstva pružaju podršku i sreću. Bikovi će imati priliku da uživaju u malim životnim radostima – miran dom, ukusna hrana, trenuci sa dragim ljudima.

Svaki trud uložen u prethodnim godinama sada se vraća, a nebeski blagoslov se očituje kroz stabilnost, sigurnost i osjećaj da je život konačno u harmoniji.

Vaga – unutrašnji mir i kreativnost

Vage ulaze u period unutrašnjeg mira i stabilnosti koji traje celih devet godina. Njihova sposobnost da grade kvalitetne odnose sa ljudima donosi harmoniju u ljubavi, prijateljstvu i porodici. Kreativni potencijal Vaga cvjeta – umjetnost, dizajn, pisanje ili bilo koji oblik stvaralaštva donosi priznanje, uspeh i unutrašnje zadovoljstvo.

Шминка-кармин

Stil

Nova tehnika šminkanja za efekat punih usana

Profesionalno, timski projekti i saradnje donose osjećaj ispunjenosti i priznanja. Ovaj period omogućava Vagama da balansiraju lične želje i potrebe drugih, uživajući u svakom trenutku.

Upravo je ovo vrijeme kada nebeski blagoslov omogućava da unutrašnja harmonija i kreativnost dođu do izražaja u svim sferama života.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Експлодирао пуњач за мобилни, повлачи се из продаје

Ekonomija

Eksplodirao punjač za mobilni, povlači se iz prodaje

1 h

0
Скупље добровољно пензијско осигурање

Društvo

Skuplje dobrovoljno penzijsko osiguranje

1 h

0
Дјевојчицу покосио аутом током великог одмора

Hronika

Djevojčicu pokosio autom tokom velikog odmora

1 h

1
Полиција аутомобил

Hronika

U pretresu pronađen kilogram droge, uhapšena jedna osoba

1 h

0

Više iz rubrike

Овако су се Српкиње звале у 15. вијеку: Само 2 имена су опстала и данас

Zanimljivosti

Ovako su se Srpkinje zvale u 15. vijeku: Samo 2 imena su opstala i danas

2 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ova 4 znaka u februaru lebde od sreće

2 h

0
Horoskop

Zanimljivosti

Ovaj horoskopski znak niko i ništa ne može da zaustavi

3 h

0
Шта нам звијезде предвиђају за данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde predviđaju za danas?

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

25

Bugarski predsjednik podnio ostavku na tu fuknciju

13

19

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

13

16

Preminula pjevačica Beti Đorđević

13

05

Majka koja je kćerkicu (3) bacila u ledenu Savu dobila 15 godina zatvora

12

51

Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner