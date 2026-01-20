Logo
Large banner

Djevojčicu pokosio autom tokom velikog odmora

Izvor:

Telegraf

20.01.2026

11:59

Komentari:

1
Дјевојчицу покосио аутом током великог одмора
Foto: Pixabay

U beogradskom naselju Mirijevo, u Ulici Koste Nađa, danas oko 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđena dvanaestogodišnja djevojčica.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je djevojčica, učenica obližnje škole, pokušala da pretrči kolovoz. U tom trenutku na nju je naletjelo putničko vozilo. Kako saznajemo, incident se dogodio za vrijeme velikog odmora, kada je u okolini škole bio prisutan veći broj djece.

Stanje povrijeđene djevojčice

Na lice mjesta je ubrzo stigla ekipa Hitne pomoći koja je pružila prvu pomoć povrijeđenom djetetu.

Полиција ФБиХ

Hronika

U pretresu pronađen kilogram droge, uhapšena jedna osoba

"Djevojčica je zadobila povrede tijela, ali je bila komunikativna. U svjesnom stanju je prevezena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj radi detaljne dijagnostike. Prema nezvaničnim informacijama, dijete je van životne opasnosti", kaže naš izvor.

Apel vozačima i roditeljima

Policija je na terenu objavila uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i brzina kojom se vozilo kretalo. Stanari ove ulice godinama upozoravaju na opasnost u zonama škola, naročito tokom odmora kada djeca često neoprezno izlaze na ulicu.

Brzina u zonama škola ograničena je na 30 kilometara na sat, a roditelji i nastavnici se pozivaju da dodatno skrenu pažnju deci na važnost korišćenja pešačkih prelaza, čak i kada su u žurbi tokom kratkih pauza od nastave, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tag:

Djevojčica

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

U pretresu pronađen kilogram droge, uhapšena jedna osoba

1 h

0
Песков: Прерано је говорити

Svijet

Peskov: Prerano je govoriti

1 h

0
Како заштитити оштећене и испуцале усне током зиме?

Savjeti

Kako zaštititi oštećene i ispucale usne tokom zime?

1 h

0
Малољетник страдао у тешкој несрећи: Возио без возачке дозволе

Hronika

Maloljetnik stradao u teškoj nesreći: Vozio bez vozačke dozvole

1 h

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

U pretresu pronađen kilogram droge, uhapšena jedna osoba

1 h

0
Малољетник страдао у тешкој несрећи: Возио без возачке дозволе

Hronika

Maloljetnik stradao u teškoj nesreći: Vozio bez vozačke dozvole

1 h

0
Заплијењена роба

Hronika

UIO zaplijenila robu vrijednu 102.000 KM

2 h

0
Трагедија у Српској на Богојављење: Мерцедесом усмртио жену

Hronika

Tragedija u Srpskoj na Bogojavljenje: Mercedesom usmrtio ženu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

25

Bugarski predsjednik podnio ostavku na tu fuknciju

13

19

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

13

16

Preminula pjevačica Beti Đorđević

13

05

Majka koja je kćerkicu (3) bacila u ledenu Savu dobila 15 godina zatvora

12

51

Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner