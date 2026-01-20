Djevojčicu pokosio autom tokom velikog odmora

U beogradskom naselju Mirijevo, u Ulici Koste Nađa, danas oko 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđena dvanaestogodišnja djevojčica.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je djevojčica, učenica obližnje škole, pokušala da pretrči kolovoz. U tom trenutku na nju je naletjelo putničko vozilo. Kako saznajemo, incident se dogodio za vrijeme velikog odmora, kada je u okolini škole bio prisutan veći broj djece.

Stanje povrijeđene djevojčice

Na lice mjesta je ubrzo stigla ekipa Hitne pomoći koja je pružila prvu pomoć povrijeđenom djetetu.

"Djevojčica je zadobila povrede tijela, ali je bila komunikativna. U svjesnom stanju je prevezena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj radi detaljne dijagnostike. Prema nezvaničnim informacijama, dijete je van životne opasnosti", kaže naš izvor.

Apel vozačima i roditeljima

Policija je na terenu objavila uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i brzina kojom se vozilo kretalo. Stanari ove ulice godinama upozoravaju na opasnost u zonama škola, naročito tokom odmora kada djeca često neoprezno izlaze na ulicu.

Brzina u zonama škola ograničena je na 30 kilometara na sat, a roditelji i nastavnici se pozivaju da dodatno skrenu pažnju deci na važnost korišćenja pešačkih prelaza, čak i kada su u žurbi tokom kratkih pauza od nastave, prenosi Telegraf.