Logo
Large banner

Maloljetnik stradao u teškoj nesreći: Vozio bez vozačke dozvole

Izvor:

bosnainfo.ba

20.01.2026

11:44

Komentari:

0
Малољетник страдао у тешкој несрећи: Возио без возачке дозволе
Foto: ATV

U saobraćajnoj nesreći kod Gračanice juče je poginuo 17-godišnjak upravljajući vozilom bez vozačke dozvole.

Kako je rečeno iz Uprave policije MUP-a TK, juče oko 12:00 sati, na lokalnom putu, u naselju Bulakovac, grad Gračanica, dogodila se saobraćajna nesreća, odnosno, slijetanje sa puta u kojoj je učestvovalo putničko motorno vozilo “Renualt” kojim je upravljao sedamnaestogodišnjak nastanjen na području Gračanice.

Španija plaža

Svijet

Tijelo djevojke okruženo čoporom pronađeno na plaži

U navedenoj saobraćajnoj nesreći smrtno je stradao sedamnaestogodišnji vozač čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Gračanica, dok je maloljetni šesnaestogodišnji suvozač zadobio lake tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara JZU UKC Tuzla.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici PS Gračanica i OKP PU Gračanica, prenosi Bosnainfo.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Gračanica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Šplanija plaža

Svijet

Tijelo djevojke okruženo čoporom pronađeno na plaži

1 h

0
Ступиле на снагу промјене у јавном превозу у Бањалуци

Banja Luka

Stupile na snagu promjene u javnom prevozu u Banjaluci

1 h

0
Снијег у Камчатки

Svijet

Grad pod metrima snijega: Stanovnici kopaju ulaze u zgrade, automobili potpuno zatrpani

2 h

0
Грађани примили писма: Заплијенићемо вам имовину, спрема се рат!

Svijet

Građani primili pisma: Zaplijenićemo vam imovinu, sprema se rat!

2 h

0

Više iz rubrike

Заплијењена роба

Hronika

UIO zaplijenila robu vrijednu 102.000 KM

2 h

0
Трагедија у Српској на Богојављење: Мерцедесом усмртио жену

Hronika

Tragedija u Srpskoj na Bogojavljenje: Mercedesom usmrtio ženu

3 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Teško povrijeđen pješak iz Zvornika

3 h

0
Избио пожар на кући у Мркоњић Граду

Hronika

Izbio požar na kući u Mrkonjić Gradu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

25

Bugarski predsjednik podnio ostavku na tu fuknciju

13

19

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

13

16

Preminula pjevačica Beti Đorđević

13

05

Majka koja je kćerkicu (3) bacila u ledenu Savu dobila 15 godina zatvora

12

51

Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner