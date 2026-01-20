Maloljetnik stradao u teškoj nesreći: Vozio bez vozačke dozvole

Kako je rečeno iz Uprave policije MUP-a TK, juče oko 12:00 sati, na lokalnom putu, u naselju Bulakovac, grad Gračanica, dogodila se saobraćajna nesreća, odnosno, slijetanje sa puta u kojoj je učestvovalo putničko motorno vozilo “Renualt” kojim je upravljao sedamnaestogodišnjak nastanjen na području Gračanice.

U navedenoj saobraćajnoj nesreći smrtno je stradao sedamnaestogodišnji vozač čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Gračanica, dok je maloljetni šesnaestogodišnji suvozač zadobio lake tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara JZU UKC Tuzla.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Potrebne radnje preduzeli su policijski službenici PS Gračanica i OKP PU Gračanica, prenosi Bosnainfo.