Ovako je Milena Radulović govorila o Aleksiću nakon odlaganja suđenja: ''To je najveći poraz..''

Glumica Milena Radulović koja je prva prijavila reditelja i učitelja glume Miroslava Miku Aleksića za seksualno zlostavljanje, nedavno se, gostujući u jednom podkastu, osvrnula na odlaganje suđenja i zaključila da će on umrijeti neosuđen.

Podsjetimo, Aleksić je preminuo u nedjelju uveče poslije duge bolesti, čime je sudski postupak koji je vođen protiv njega pred Višim sudom u Beogradu okončan. Njega su, 2021. godine, za silovanje i seksualno zlostavljanje prijavile glumice Milena Radulović, Iva Ilinčić i još pet djevojaka, njegovih bivših učenica. Nakon Aleksićeve smrti Milena se nije oglašavala, ali je njegovo zdravstveno stanje u vrijeme davanja ovog intervjua bilo veoma loše.

Voditeljka podkasta u kome je Radulovićeva detaljno govorila o cijelom slučaju postavila joj je tada pitanje "šta znači odlaganje suđenja do daljnjeg", pošto je u tom trenutku suđenje bilo odloženo zbog Aleksićevog lošeg zdravstvenog stanja.

- Do daljnjeg znači dok optuženi ne umre neosuđen. Najstrašnije je što oni nas i dalje od početka posmatraju kao neke glumice - žene, pa su tu komentari, ta tolika mržnja i nesaosećanje "šta je čekala, šta je obukla, jel htjela da bude popularna, uspješna, nije bila niko prije toga"... Zanemaruje se ovdje jedna ozbiljna stvar koja je najporaznija u ovom sličaju, a to je da su oni jednog pedofila pustili da umre neosiđen. To društvo mora da shvati. To je jedan horor film sa sve melodijom ispod - rekla je Radulovićeva.

Gostujući u podkastu "Sigurno mesto", Milena je govorila i o odluci da prijavi Aleksića, kako je dugo vjerovala da je jedina žrtva i da nema nikog drugog.

- Dugo sam mislila da sam samo ja, pa kad sam saznala da nisam, imala sam različite ideje. Pomogla mi je mnogo terapija. Imala sam ideju da moj život može da se nastavi dalje, ali to ne može da se zaboravi, biće uvijek dio mog života. Pa čak i moj odlazak u Rusiju je bio da promijenim okruženje, isto je i sa Španijom, moji ogromni kapaciteti za učenje idu iz toga da želim da budem u sigurnom prostoru - rekla je Radulovićeva.

Ona je otkrila i da je ranije govorila prijateljima šta se desilo, pa je i tako saznala za druge žrtve.

- Tačka preokreta je bila kad sam smogla snage da kažem roditeljima. Osjećala sam dodatnu krivicu što od šoka, sramote i ucjene, mislila sam da će se srušiti svijet. Nije postojala varijanta da im ranije kažem jer sam zlostavljana aktivno, mislila sam da nemam pravo da im uništavam život, da niko ne može da mi pomogne, a možda je mogao. Imala sam strah da će ga tata ubiti, a mama mi se razboljeti - rekla je između ostalog glumica.