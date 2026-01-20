Logo
Eksplodirao punjač za mobilni, povlači se iz prodaje

20.01.2026

12:13

Експлодирао пуњач за мобилни, повлачи се из продаје
Foto: Steve Johnson/Pexels

Agenciji za nadzor nad tržištem BiH prijavljen je slučaj eksplozije punjača za mobilni telefon, porijeklom iz Kine, tako da on predstavlja opasnost od požara i opekotina.

Riječ je o adapteru sa USB kablom "V osam", porijeklom iz Kine čija je šifra 19RTH642-1 /bar-kod 1204202164211/, objavila je Agencija.

Uvoznik je preduzeo mjere dobrovoljnog povlačenja proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje, dok se potrošačima savjetuje da punjač prestanu da koriste i vrate ga u trgovinu maloprodaje ili uvozniku.

