Eksplodirao punjač za mobilni, povlači se iz prodaje

20.01.2026
12:13
Agenciji za nadzor nad tržištem BiH prijavljen je slučaj eksplozije punjača za mobilni telefon, porijeklom iz Kine, tako da on predstavlja opasnost od požara i opekotina.
Riječ je o adapteru sa USB kablom "V osam", porijeklom iz Kine čija je šifra 19RTH642-1 /bar-kod 1204202164211/, objavila je Agencija.
Uvoznik je preduzeo mjere dobrovoljnog povlačenja proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje, dok se potrošačima savjetuje da punjač prestanu da koriste i vrate ga u trgovinu maloprodaje ili uvozniku.
