Na osnovu najnovijih podataka Udruženje naftnih kompanija Srbije o cijenama goriva u regionu, Srbija se po većini kategorija nalazi u sredini regionalne ljestvice, dok su razlike među zemljama i dalje značajne, posebno kada je riječ o benzinu i dizelu.

Podaci su izraženi u evrima po litru, preračunati po srednjem kursu nacionalnih banaka.

Cijena benzina BMB 95 u Srbiji iznosi 1,525 evra po litru, što je ispod regionalnog prosjeka od 1,431 evro. Najskuplji benzin u regionu bilježi se u Albaniji sa 1,784 evra, zatim u Grčkoj sa 1,752 evra.

Najjeftiniji benzin u regionu imaju Sjeverna Makedonija sa 1,138 evra i Bosna i Hercegovina sa 1,194 evra po litru.

Kada je riječ o dizelu EN 590, Srbija je među skupljim tržištima u regionu sa cijenom od 1,628 evra po litru, što je znatno iznad regionalnog prosjeka od 1,408 evra.

Najskuplji dizel ponovo se prodaje u Albaniji, gd‌je cijena dostiže 1,790 evra, dok je najjeftiniji u Sjevernoj Makedoniji sa 1,048 evra po litru. U Bosni i Hercegovini dizel košta 1,224 evra, a u Hrvatskoj 1,360 evra, prenosi Blic.

Cijena TNG autogasa u Srbiji iznosi 0,796 evra po litru, što je iznad regionalnog prosjeka od 0,740 evra, ali i dalje niže u odnosu na pojedine susjedne zemlje.

Najskuplji autogas bilježi se u Hrvatskoj sa 0,860 evra, dok je najjeftiniji u Bugarskoj sa svega 0,572 evra po litru. U Mađarskoj TNG košta 0,824 evra, a u Sloveniji 0,826 evra.