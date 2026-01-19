Izvor:
Na osnovu najnovijih podataka Udruženje naftnih kompanija Srbije o cijenama goriva u regionu, Srbija se po većini kategorija nalazi u sredini regionalne ljestvice, dok su razlike među zemljama i dalje značajne, posebno kada je riječ o benzinu i dizelu.
Podaci su izraženi u evrima po litru, preračunati po srednjem kursu nacionalnih banaka.
Cijena benzina BMB 95 u Srbiji iznosi 1,525 evra po litru, što je ispod regionalnog prosjeka od 1,431 evro. Najskuplji benzin u regionu bilježi se u Albaniji sa 1,784 evra, zatim u Grčkoj sa 1,752 evra.
Najjeftiniji benzin u regionu imaju Sjeverna Makedonija sa 1,138 evra i Bosna i Hercegovina sa 1,194 evra po litru.
Kada je riječ o dizelu EN 590, Srbija je među skupljim tržištima u regionu sa cijenom od 1,628 evra po litru, što je znatno iznad regionalnog prosjeka od 1,408 evra.
Najskuplji dizel ponovo se prodaje u Albaniji, gdje cijena dostiže 1,790 evra, dok je najjeftiniji u Sjevernoj Makedoniji sa 1,048 evra po litru. U Bosni i Hercegovini dizel košta 1,224 evra, a u Hrvatskoj 1,360 evra, prenosi Blic.
Cijena TNG autogasa u Srbiji iznosi 0,796 evra po litru, što je iznad regionalnog prosjeka od 0,740 evra, ali i dalje niže u odnosu na pojedine susjedne zemlje.
Najskuplji autogas bilježi se u Hrvatskoj sa 0,860 evra, dok je najjeftiniji u Bugarskoj sa svega 0,572 evra po litru. U Mađarskoj TNG košta 0,824 evra, a u Sloveniji 0,826 evra.
