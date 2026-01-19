Ako sami sebi uplaćujete doprinos za penziju, ovo nikako ne smijete uraditi

19.01.2026
08:47
Komentari:0
Prema evidencijama Fonda u Matičnoj evidenciji osiguranika U statusu dobrovoljnog osiguranika u Srpskoj je, trenutno, evidentirano 1.630 uplatilaca.
U Fondu PIO ističu da dobrovoljno osiguranje, najčešće, uplaćuju osobe kojima do ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje određeni, najčešće kraći period staža.
– Osoba koja nije osiguranik u obaveznom osiguranju može da se osigura na dobrovoljno osiguranje pod uslovima da ima prebivalište na teritoriji Srpske ili teritoriji Brčko Distrikta, da ima opštu zdravstvenu sposobnost i da je starije od 15, odnosno, mlađa od 65 godina života – kažu za Srpskainfo u ovom fondu.
Objašnjavaju da se status osiguranika u dobrovoljnom osiguranju stiče podnošenjem zahtjeva, a da ga utvrđuje ga Fond PIO svojim rješenjem.
– Dobrovoljno osiguranje može prestati na zahtjev osiguranika, kao i u slučaju da osiguranik ne uplati doprinos za 3 mjeseca uzastopno, i to od prvog dana u mjesecu za koji nije uplaćen doprinos – ističu iz ovog fonda i dodaju da osoba koja se nalazi na redovnom školovanju, ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju.
– Dobrovoljno osiguranje najčešće uplaćuju osobe koje su ostale bez zaposlenja ili su imale prekide u radnom stažu. Najveći broj osiguranika u dobrovoljnom osiguranju čine osobe starije od 50 godina života, koje se za ovaj vid osiguranja odlučuju kako bi dopunila nedostajući staž i stekla uslove za ostvarivanje prava na penziju – kažu u Fondu PIO.
Minimalna mjesečna obaveza osiguranika u dobrovoljnom osiguranju po osnovu doprinosa za PIO, u 2025. iznosi 238,21KM. Gornja granica doprinosa koju osiguranik može uplatiti nije određena, i sam osiguranik bira da li će uplaćivati veći iznos od onog koji je propisan kao minimalan.
