Jedno dijete stradalo, drugo povrijeđeno u stravičnom požaru

U požaru koji je oko dva sata ujutro zahvatio porodičnu kuću u Draženci u opštini Hajdina, u blizini Ptuja život je izgubilo petogodišnje dijete, dok se mlađe dijete, staro manje od tri godine, nalazi u kritičnom stanju u Univerzitetskom medicinskom centru Maribor.

Iz Policijske uprave Maribor potvrđeno je da je jedno dijete smrtno stradalo, dok je drugo s teškim povredama hitno prevezeno u bolnicu i nalazi se u životnoj opasnosti.

Požar izbio u gornjem dijelu kuće

Kako je saopštila Anita Kovačić, portparol Policijske uprave Maribor, dojava o požaru zaprimljena je u ranim jutarnjim satima.

Društvo Slava vam pada za vikend: Imate li pravo na slobodan dan?

"Rano jutros obaviješteni smo o požaru u stambenoj zgradi u blizini Ptuja. Požar je izbio u gornjem dijelu kuće, odnosno u području krova. U objektu se u tom trenutku nalazilo pet osoba. Požar su ugasili vatrogasci iz više dobrovoljnih vatrogasnih društava. O događaju su obaviješteni dežurni državni tužilac i istražni sudija, a prema dosadašnjim saznanjima nije utvrđena vanjska krivica", izjavila je Kovačić u jučerašnjoj press konferenciji za medije.

Prema dostupnim informacijama, plamen je zahvatio gornji dio kuće u kojem se nalazila dječja soba, dok je porodica u tom trenutku spavala.

Otac rizikovao život

Požar je prvi uočio komšija, koji je odmah alarmirao Dobrovoljno vatrogasno društvo Draženci, čiji je i sam član. Otac djece, takođe dobrovoljni vatrogasac, pokušao je samostalno doći do djece. Uz pomoć lotri popeo se do gornjeg sprata, razbio prozor dječije sobe i, rizikujući vlastiti život, uspio izvući mlađe dijete.

Nažalost, za starije dijete pomoć je stigla prekasno. Uprkos brzoj i koordinisanoj intervenciji vatrogasaca i hitnih službi, petogodišnje dijete nije preživjelo.

U intervenciji učestvovalo 55 vatrogasaca

Prema riječima Aleša Drevenšeka, komandira PGD-a Draženci i voditelja intervencije, poziv u pomoć zaprimljen je u 2:21 sati, a prve vatrogasne ekipe stigle su na mjesto nesreće svega trinaest minuta kasnije.

U tom trenutku požar u gornjim prostorijama kuće bio je u potpunosti razvijen, uz izuzetno visoke temperature i izuzetno teške uslove za rad.

Srbija Ugašen požar na krovu zgrade Specijalnog suda

U gašenju požara učestvovalo je ukupno 55 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz Draženaca, Gerečje vasi, Hajdine, Hajdoša i Slovenje vasi.

Uzrok požara još se istražuje

Policija i nadležne službe obavile su uviđaj tokom jučerašnjeg jutra, a tačan uzrok požara još uvijek nije zvanično potvrđen. Prema prvim informacijama, požar je navodno izbio u blizini dimnjaka, ali se ne isključuje ni mogućnost tehničkog kvara, uključujući probleme s električnim instalacijama.

Kuća je u požaru potpuno uništena, a tragedija je duboko potresla cijelu lokalnu zajednicu.

Rođaci, komšije i prijatelji porodice izražavaju šok, tugu i solidarnost, dok se očekuje da će porodici u narednim danima biti potrebna šira podrška zajednice.

Istraga o okolnostima ove teške tragedije se nastavlja, prenosi "Avaz".