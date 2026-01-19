Logo
Слава вам пада за викенд: Имате ли право на слободан дан?

Извор:

Курир

19.01.2026

11:46

Највећи број запослених православне вјероисповијести обиљежава крсну славу управо у надолазећим зимским мјесецима.

На друштвеним мрежама често се води расправа о томе да ли се слободан дан може "пренијети“. Право на одсуство важи искључиво за први дан крсне славе, како наводи портал Параграф.

Шта каже закон?

Према Закону о државним и другим празницима у Србији, православци имају право да не раде првог дана крсне славе, а исто важи и за припаднике других вјероисповијести. Међутим, када први дан славе падне у суботу или недјељу, закон не предвиђа могућност преноса слободног дана на радни дан. Портал Параграф објашњава:

"За разлику од државних празника који се могу преносити на први наредни радни дан, верски празници из члана 4. Закона не потпадају под то правило.“

vatrogascii

Србија

Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда

То значи да запослени неће имати право на додатни слободан дан уколико празник падне викендом, наглашава Параграф.

Додатни слободни дани и пракса послодаваца

Портал Параграф констатује да се у пракси ријетко доносе званична рјешења о одсуству за вјерске празнике. Инспекција рада често толерише овакву праксу како би се растеретила администрација послодаваца.

Важно је напоменути да вјерски празници који се празнују нерадно не могу се рачунати у редовне дане годишњег одмора запослених, они се третирају као додатни слободни дани.

(Курир)

