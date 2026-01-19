Слава вам пада за викенд: Имате ли право на слободан дан?

Извор:
Највећи број запослених православне вјероисповијести обиљежава крсну славу управо у надолазећим зимским мјесецима.
На друштвеним мрежама често се води расправа о томе да ли се слободан дан може "пренијети“. Право на одсуство важи искључиво за први дан крсне славе, како наводи портал Параграф.
Према Закону о државним и другим празницима у Србији, православци имају право да не раде првог дана крсне славе, а исто важи и за припаднике других вјероисповијести. Међутим, када први дан славе падне у суботу или недјељу, закон не предвиђа могућност преноса слободног дана на радни дан. Портал Параграф објашњава:
"За разлику од државних празника који се могу преносити на први наредни радни дан, верски празници из члана 4. Закона не потпадају под то правило.“
Србија
Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда
То значи да запослени неће имати право на додатни слободан дан уколико празник падне викендом, наглашава Параграф.
Додатни слободни дани и пракса послодаваца
Портал Параграф констатује да се у пракси ријетко доносе званична рјешења о одсуству за вјерске празнике. Инспекција рада често толерише овакву праксу како би се растеретила администрација послодаваца.
Важно је напоменути да вјерски празници који се празнују нерадно не могу се рачунати у редовне дане годишњег одмора запослених, они се третирају као додатни слободни дани.
