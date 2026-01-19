Први пут у историји: У Грацу одржано пливање за Часни крст

19.01.2026
Први пут у историји, у аустријском Грацу јуче је одржано пливање за Часни крст поводом Богојављања.
У ријеци Мури, упркос хладној води и зимским условима, за Часни крст запливало је више од 40 учесника.
Први је до крста допливао Стефан Рајиновић, Бањалучанин који живи у Грацу.
Пливање је протекло у достојанственој атмосфери, уз присуство великог броја вјерника и грађана који су дошли да подрже пливаче и заједно обиљеже један од најзначајнијих хришћанских празника, Богојављење.
Бања Лука
Еписикоп Сава служи Свету архијерејску литургију
Организатори истичу да је ово историјски догађај за православну заједницу у Грацу, те да пливање за Часни крст представља много више од самог надметања – симбол је вјере, заједништва и очувања традиције далеко од матице. Најављено је да ће ова манифестација постати традиционална и да ће се и наредних година организовати, уз још већи број учесника и вјерника.
