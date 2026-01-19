Данас сунчано уз малу до умјерену облачност

Извор:
АТВ
19.01.2026
08:12
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано, уз малу до умјерену облачност.
Током дана на сјеверозападу ће бити облачније, уз краће сунчане периоде.
Увече ће бити ведро и поново хладно уз мраз, око ријека и по котлинама магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар слаб до умјерен, током дана на сјеверу и појачан источни и сјевероисточни.
Максимална температура ваздуха од минус два до три, на југу до 12, у вишим предјелима од минус четири степена Целзијусова.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је у Републици Српској и ФБиХ претежно сунчано уз вјетар слаб источног и сјевероисточног смјера.
Температура измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак минус 13, Бјелашница минус девет, Сребреница и Гацко минус осам, Брчко и Сарајево минус седам, Бијељина и Чемерно минус шест, Кнежево минус пет, Билећа и Добој минус четири, Тузла, Зеница, Бугојно, Бихаћ, Србац, Рудо, Дринић и Мркоњић Град минус три, Шипово, Фоча и Бањалука минус два, Приједор и Рибник минус један, Требиње један, те Мостар и Неум два степена Целзијусова.
Највише сњежног покривача има на Хан Пијеску 26 центиметара.
