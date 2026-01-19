Logo
Large banner

Данас сунчано уз малу до умјерену облачност

Извор:

АТВ

19.01.2026

08:12

Коментари:

0
Данас сунчано уз малу до умјерену облачност
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано, уз малу до умјерену облачност.

Током дана на сјеверозападу ће бити облачније, уз краће сунчане периоде.

Увече ће бити ведро и поново хладно уз мраз, око ријека и по котлинама магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар слаб до умјерен, током дана на сјеверу и појачан источни и сјевероисточни.

Максимална температура ваздуха од минус два до три, на југу до 12, у вишим предјелима од минус четири степена Целзијусова.

Отац Предраг Поповић

Друштво

Отац Предраг Поповић објаснио коју грешку Срби најчешће праве на Богојављење: ''Није то трка!''

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је у Републици Српској и ФБиХ претежно сунчано уз вјетар слаб источног и сјевероисточног смјера.

Температура измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак минус 13, Бјелашница минус девет, Сребреница и Гацко минус осам, Брчко и Сарајево минус седам, Бијељина и Чемерно минус шест, Кнежево минус пет, Билећа и Добој минус четири, Тузла, Зеница, Бугојно, Бихаћ, Србац, Рудо, Дринић и Мркоњић Град минус три, Шипово, Фоча и Бањалука минус два, Приједор и Рибник минус један, Требиње један, те Мостар и Неум два степена Целзијусова.

Највише сњежног покривача има на Хан Пијеску 26 центиметара.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Отац Предраг Поповић објаснио коју грешку Срби најчешће праве на Богојављење: ''Није то трка!''

Друштво

Отац Предраг Поповић објаснио коју грешку Срби најчешће праве на Богојављење: ''Није то трка!''

48 мин

0
Лукашенко заронио у ледену воду на минус 15 степени

Свијет

Лукашенко заронио у ледену воду на минус 15 степени

51 мин

0
АМС издао упозорење за возаче: Повећана опасност

Друштво

АМС издао упозорење за возаче: Повећана опасност

56 мин

0
Сплитска полиција: На Томпсоновим концертима ухапшене 24 особе

Регион

Сплитска полиција: На Томпсоновим концертима ухапшене 24 особе

1 ч

0

Више из рубрике

Отац Предраг Поповић објаснио коју грешку Срби најчешће праве на Богојављење: ''Није то трка!''

Друштво

Отац Предраг Поповић објаснио коју грешку Срби најчешће праве на Богојављење: ''Није то трка!''

48 мин

0
АМС издао упозорење за возаче: Повећана опасност

Друштво

АМС издао упозорење за возаче: Повећана опасност

56 мин

0
Беба новорођенче

Друштво

Српска богатија за 16 беба

1 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Друштво

МУП Српске реализује акцију: Позвали на додатан опрез

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

53

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

08

53

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

08

48

Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

08

47

Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

08

43

Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner