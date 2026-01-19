Отац Предраг Поповић објаснио коју грешку Срби најчешће праве на Богојављење: ''Није то трка!''

Извор:
Богојављење се обиљежава данас, а отац Предраг Поповић је детаљно на својим друштвеним мрежама раније описао шта заправо представља овај дан и нагласио да многи не схватају његов значај.
Он је истакао:
– Велики је значај данашњег празника. Мало њих заправо то схвата и разумије. Слушам како причају о пливању за Часни крст, па наводе ко је “побиједио”! Па није то трка нити такмичење да има побједник!
АМС издао упозорење за возаче
Суштина је да нам се Бог открио као Света Тројица на крштењу Христовом и да ће се Бог као такав открити онима који се крсте, и да ће такав бити откривен до краја свијета овога, а да ће Своје Богооткровење наставити и по Васкрсењу свијета у вјечности. Суштина је такође та благодат да се ми крштењем рађамо Духом Светим као што се Господ родио посредством Духа Светога и жене.
Тај Дух једини носи дарове овом свијету. Мудраци су Христа даривали златом, тамјаном и смирном, а то је земаљски драгоцјени дар, а небески дар је благодат Духа Светога, а од свих тих дарова најдрагоцјенији је живот вјечни. Баш оно што човјеку највише фали. Да не умре, већ да у љубави и заједници живи у вјечном Богојављању и Богооткровењу – рекао је он.
Потом је и додао:
– И на данашњи дан сваки православни Хришћанин треба да буде мокар јер тако показујемо да смо дио тог Христовог крштења и тако исповиједамо да се Бог заиста јавио, и не спомињемо тај празник само историјски већ директно учествујемо у томе. Крст на води и јесте спасење – зато и пливамо до крста. Зато се и пјева: “Крст је сила и знамење, Крст је спасење!”
Сплитска полиција: На Томпсоновим концертима ухапшене 24 особе
И онда причамо о такмичењу и побједнику! Па тај дан је побједник сваки који се причестио, био на литургији и био поквашен водом! Насупрот онима који нити су били на литургији, нити су се макар мало оквасили. Шта су они потврдили? – упитао је он.
– Гледам такође како људи преко мрежа шаљу видео-снимке наше браће Руса и Грка како “купају” народ и ми се смијемо томе. Ето трагедије нашег незнања. Они знају да се тај дан не иде кући сув, и ако немају ријеку или језеро свештеници воду доносе њима. Као што нам је храм за Божић пећина са сламом гдје је рођен Христос, као што нам је за Васкрс олтар гроб из којег Христос Васкрсава – тако нам је храм на Богојављање Јордан, у чијем купању сви учествујемо и причешћујемо се за вјечност, а и своје крштење потврђујемо. Да, добро сте чули. Доласком на Богојављање у храм ми потврђујемо своје крштење и исказујемо да смо се заиста крстили у име Оца и Сина и Светога Духа! Но, ајде… Незнању нема краја.
Али ево, ако нисте знали, један податак. На ријеци Јордан на данашњи дан, од Христовог крштења до данас, ријека промијени свој ток, па умјесто на једну – крене да тече на другу страну, тј. узводно. И сама сила природе, што нико не може исценирати, показује да од крштења Христовог живот човјека више не иде у пропаст, низводно, већ како је човјеку немогуће, а Богу могуће – узводно. Да наш живот крштењем више није за смрт, већ за вјечност. То је догађај директног анђеоског дјеловања у свијету попуст Благодатног огња у Јерусалиму који не гори и не пали. Закон се мијења Божијим допуштењем и благодаћу. Велико је чудо то.
Лукашенко заронио у ледену воду на минус 15 степени
А онда видим људе са капама на глави и цигарама у устима који су дошли да захвате воде ни сами не знајући зашто. Просипају воду и гурају се. Ух.
Колико нам је Бог дао? Ни ово што нам је дао не умијемо да носимо, а још тражимо?! – поручио је он.
– Након литургије када је народ кренуо да точи воду у своје флаше, чекао сам око пола сата да дођем на ред и једини сам од присутних коме се десило да одмах након приласка бурету славина испадне из бурета и млаз свете хладне воде ме искваси скоро комплетног. Многи су се засмијали као и ја сам када сам зауставио воду руком да не иде, и онако мокар кренуо сам ка својој кући не осјећајући хладноћу воде на својој мокрој одјећи, а јуче сам баш причао са мајком да никад не бих ушао да пливам за часни крст јер сам јако зимогрозив и мислио сам да бих се смрзао истог трена када бих ушао у воду, али ето сада мислим да ипак није тако – наводи у опису једне објаве.
