У пожару у стану погинула старија жена

Извор:
Радио Сарајево
19.01.2026
07:52
Синоћ, 18. јануара у касним ноћним сатима дошло је до пожара у стану у Општини Центар у Сарајеву.
Пожар се десио у 23:50 сати, у улици Мејташ.
"Том приликом је смртно страдала жена 1939. годиште", потврђено је из Оперативног центра МУП-а КС.
Смрт је констатовао љекар Хитне помоћи.
Обавијештен је тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а јутрос, 19. јануара ће бити обављен увиђај, саопћено је из МУП-а КС, преноси радиосарајево.ба.
