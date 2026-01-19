Logo
У пожару у стану погинула старија жена

Извор:

Радио Сарајево

19.01.2026

07:52

Фото: Танјуг/АП

Синоћ, 18. јануара у касним ноћним сатима дошло је до пожара у стану у Општини Центар у Сарајеву.

Пожар се десио у 23:50 сати, у улици Мејташ.

"Том приликом је смртно страдала жена 1939. годиште", потврђено је из Оперативног центра МУП-а КС.

Друштво

МУП Српске реализује акцију: Позвали на додатан опрез

Смрт је констатовао љекар Хитне помоћи.

Обавијештен је тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а јутрос, 19. јануара ће бити обављен увиђај, саопћено је из МУП-а КС, преноси радиосарајево.ба.

