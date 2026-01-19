Više od 200 vjernika plivalo za Časni krst u Trebišnjici

Izvor:
ATV
19.01.2026
11:24
Komentari:0
Više od 200 vjernika plivalo je danas u hladnoj Trebišnjici za Časni krst povodom Bogojavljenja.
U tradicionalnom plivanju do Krsta je prvi doplivao Andrej Lučić iz Trebinja.
Prizori ovog Bogojavljenja na Trebišnjici bili su zaista prelijepi, a kako je sve izgledalo pogledajte u video snimku u nastavku.
