Logo
Large banner

Više od 200 vjernika plivalo za Časni krst u Trebišnjici

Izvor:

ATV

19.01.2026

11:24

Komentari:

0
Андреј Лучић
Foto: ATV

Više od 200 vjernika plivalo je danas u hladnoj Trebišnjici za Časni krst povodom Bogojavljenja.

U tradicionalnom plivanju do Krsta je prvi doplivao Andrej Lučić iz Trebinja.

Prizori ovog Bogojavljenja na Trebišnjici bili su zaista prelijepi, a kako je sve izgledalo pogledajte u video snimku u nastavku.

Podijeli:

Tagovi:

Plivanje za Časni krst

Časni krst

Bogojavljenje

Trebinje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција одузела трептаче од возача аудија

Gradovi i opštine

Policija oduzela treptače od vozača audija

2 h

0
Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику

Gradovi i opštine

Aleksandar Radojičić prvi doplivao do Časnog krsta u Ribniku

22 h

0
Појачана фреквенција возила на два гранична прелаза

Gradovi i opštine

Pojačana frekvencija vozila na dva granična prelaza

1 d

0
Учестали проблеми: Отежане испоруке воде за пиће у приградским насељима

Gradovi i opštine

Učestali problemi: Otežane isporuke vode za piće u prigradskim naseljima

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner