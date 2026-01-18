Logo
Aleksandar Radojičić prvi doplivao do Časnog krsta u Ribniku

18.01.2026

15:00

Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику
Foto: SRNA

Dvadesetšestogodišnji Aleksandar Radojičić iz Previje pobjednik je današnjeg plivanja za Časni krst u rijeci u Gornjem Ribniku u kojem je učestvovalo 17 lica.

Radojičić je rekao Srni da je ove godine prvi put učestvovao u plivanju za Časni krst, te da je jako ponosan što je uspio da u hladnoj rijeci bude najbrži, kao i da će nastaviti da njeguje tradiciju.

Načelnik opštine Ribnik Duško Dakić uručio je pobjedniku srebrni krst, a svim učesnicima uručene su ikone kao simboličan poklon za učešće.

Dakić je naglasio da je ovo jedna od najljepših manifestacija koja se održava na području opštine, da se nakon Svete liturgije i osveštanja vode u Hramu Rođenja Presvete Bogorodice formira litija u kojoj učestvuju vjernici i sveštenstvo, te da svi zajedno odlaze do mosta na rijeci Ribnik, gđe se održava plivanje za Časni krst.

Sveštenik Predrag Miletić zahvalio je opštini i načelniku Dakiću, koji su pomogli u organizaciji događaja, kao i momcima koji su učestvovali u plivanju u hladnoj vodi rijeke Ribnik.

Događaj, koji je pratio veliki broj posmatrača, organizovala je Parohija ribnička u Gornjem Ribniku u saradnji sa opštinom.

Plivanje za Časni krst

