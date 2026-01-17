Logo
Prekinut rekordni niz turističkih posjeta u Trebinju

Izvor:

ATV

17.01.2026

19:31

Komentari:

0
Прекинут рекордни низ туристичких посјета у Требињу
Foto: ATV

Prekinut je rekordni niz turističkih posjeta u gradu podno Leotara. Procjenjuje se da je prošle godine Trebinje posjetilo oko 216 hiljada turista, što je blagi pad u odnosu na godine ranije. Zafalilo je gostiju iz Srbije, tradicionalno najbrojnijeg tržišta.

"Godina je bila turbulentna, to smo pričali u više navrata. Pogotovo što smo imali situaciju sa Srbijom. A vi znate da je u 2024 godini udio tržišta uz Srbije bio oko 60%, i to je u nekom obimu palo u 2025 godini. Ono što nas raduje, kako je palo tržište Srbije, podiglo se tržište Kine i Crne Gore", kazao je portparol TO Trebinje Nikola Kokić.

Promjene na turističkom tržištu najbolje se osjete na terenu. Simo Radić, znamenitosti i ljepote juga, najviše pokazuje upravo gostima iz Srbije. Kaže nam da je drugi dio godine izvukao prosjek.

"To su bile pretežno ekskurzije, vikend ture. Da kažemo da smo na nekoj nuli, to bi najbolje bilo reći, jer kao uporedimo početak godine i kraj to je neki prosjek", izjavio je turistički vodič Simo Radić.

U jeku sezone, smještajni kapaciteti bili su popunjeni. I dalje dominira domaće tržište, mada prošla godina donijela je mnoga iznenađenja. Trebinje se sve češće nalazi na turističkim mapama svjetskih putnika. A rezervacije za ovu godinu već stižu.

"Što se tiče naših gostiju bilo ih je mahom iz Turske, Kine, Skandinavije, Novi Zeland, Austalije. To je bilo interesantno da su počeli da dolaze u većem broju", ističe ispred hotela Integra Branka Ilić.

Iako su brojke nešto niže, turistička ponuda na krajnjem jugu Srpske nije izostala. Brojne kulturne i zabavne manifestacije obilježile su prošlu sezonu. Tako će biti i ove, obećavaju iz Turističke organizacije. Početak je ohrabrujući, a cilj im je jasan zadržati stare i osvojiti nove goste.

