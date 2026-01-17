Anonimni ljubitelj Božića: Ljubav je čarolija Božića

'Anonimni ljubitelj Božića' je romantična komedija iz 2021. godine u režiji Leksi Đovanjoli.

Radnja prati najprodavaniju autorku, koja krije ljubav prema Božiću nakon ružnog raskida. Svoju ljubav mogla bi ponovo da pronađe kada otkrije internet stranicu za one koji su beznadežno zaljubljeni u Božić – 'Anonimni ljubitelji Božića'. 'Anonimni ljubitelj Božića' nedjelja u 22 časa i 30 minuta.

