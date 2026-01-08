ATV Specijal: Dan Republike Srpske

Izvor:
ATV
08.01.2026
17:40
Specijalni program povodom obilježavanja Dana Republike Srpske sutra od 12 časova.
Donosimo atmosferu proslave Dana Republike Srpske u gradovima i opštinama.
Pričamo o istorijskom putu naše Republike, prenosimo svečani defile i uživo u studiju ATV prisjećamo se svih događaja, pojedinaca i institucija koji su odigrali najznačajnije uloge kroz 34 godine Republike Srpske.
Slavimo s prijateljima, radujemo se uspjesima naše Republike, šaljemo naljepše poruke i čestitke.
'ATV Specijal' povodom Dana Republike Srpske sutra od 12 časova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
