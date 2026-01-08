ATV Specijal: Dan Republike Srpske

Donosimo atmosferu proslave Dana Republike Srpske u gradovima i opštinama.

Pričamo o istorijskom putu naše Republike, prenosimo svečani defile i uživo u studiju ATV prisjećamo se svih događaja, pojedinaca i institucija koji su odigrali najznačajnije uloge kroz 34 godine Republike Srpske.

Slavimo s prijateljima, radujemo se uspjesima naše Republike, šaljemo naljepše poruke i čestitke.

'ATV Specijal' povodom Dana Republike Srpske sutra od 12 časova.