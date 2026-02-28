Logo
Nesvakidašnji slučaj u BiH: Bacali pare iz auta pa dobili lekciju od policije

Autor:

Stevan Lulić

28.02.2026

14:05

Komentari:

0
Бацали новац из аута
Foto: Screenshot / YouTube / Hayat

Policija u Tuzli prije nekoliko dana imala je nesvakidašnju intervenciju nakon što su uočili automobil iz kojeg su vozač i suvozač bacali novac.

Ispostavilo se da je riječ o lažnim novčanicama evra.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Region

Izdato upozorenje državljanima Crne Gore koji su na Bliskom istoku

Nakon što je automobil mercedes zaustavljen vozač je dobio prekršajni nalog zbog narušavanja javnog reda i mira.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o mladićima koji žive u Austriji, a oni su, osim kazne, dobili i lekciju koji će dugo pamtiti.

Policajac im očitao bukvicu

Naime, kako se vidi na snimcima "Slučajeva Iks", jedan policajac im je očitao bukvicu zbog ovog bahatog ponašanja.

uvidjaj policija rs

Hronika

Auto udario dvije djevojčice na pješačkom, majka sve vidjela

“Nije ovo momci u redu. Zemlja iz koje dolazite, vrlo dobro znate kakvi su tamo zakoni, kakve su sankcije i onda mislite da ovdje možete raditi šta hoćete. Ne može”, rekao je pripadnik MUP-a TK.

Nakon toga im je uručio kaznu.

Pohvale se nizale

U komentarima na objavi su se nizale pohvale na rad policajca.

Hitna pomoć

Hronika

Mladić (26) i djevojka (23) zadobili teške povrede u saobraćajnoj nesreći

“Baca stoje, a iz džepa papak izvadio cvanciku. Ovom policajcu kapu skidam kako je blag. Miran, tačan i jasan”, “Aferim za ovog policajca, tako se to radi”, neki su od komentara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

