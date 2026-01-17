Košarac raskrinkao Crnatka: Pokvario im Minić plan skrojen sa OHR-om

Izvor:
Poslanik PDP-a Igor Crnadak priprema teren da sutra pobjegne iz Narodne skupštine Republike Srpske, izjavio je član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.
"Pokvario im Savo Minić plan, koji su opozicionari skrojili sa OHR-om i Ustavnim sudom u kojem sjede tri stranca i koji odlučuje bez Srba", naglasio je Košarac.
U Banjaluci će sutra biti održana posebna sjednica Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Save Minića.
Po okončanju ove posebne sjednice, trebalo bi da bude održana sjednica Kolegijum Narodne skupštine o održavanju nove sjednice o izboru nove vlade.
Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.
