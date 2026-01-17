SPS: Apsolutna podrška Miniću i novoj Vladi Srpske

Iz Socijalističke partije Srpske je saopšteno da izražavaju punu podršku Savi Miniću, koji će sastaviti novu Vladu Republike Srpske, a čiji član će biti i predsjednik SPS-a Goran Selak, aktuelni ministar pravde.

"Socijalistička partija Srpske kao socijalno i nacionalno odgovorna i patriotska politička organizacija pruža punu podršku mandataru za sastav nove Vlade Republike Srpske Savi Miniću, kao i predloženom sastavu Vlade Republike Srpske", saopšteno je iz SPS-a.

Poručuju da je od ključne važnosti da Republiku Srpsku vode ljudi koji posjeduju znanje, iskustvo i integritet.

"Odlično je rješenje da resor boračko-invalidske zaštite vodi predstavnik Boračke organizacije, da privredu vode ljudi iz privrede, a da visoko obrazovanje vode ljudi iz akademske zajednice. Samo tako možemo obezbijediti stabilnost, razvoj i jačanje institucija Republike Srpske, kao i bolji i sigurniji život za sve naše građane", jasni su iz ove partije.

Ističu da je od presudne važnosti da se sačuvaju i jačaju institucije Republike Srpske, jer su one temelj stabilnosti, ustavnog položaja i budućnosti.

"Istovremeno, izražavamo poštovanje i zahvalnost svim dosadašnjim ministrima koji su svojim radom dali doprinos funkcionisanju institucija i razvoju Republike Srpske, uz uvjerenje da će i dalje ostati na raspolaganju Republici Srpskoj svojim znanjem i iskustvom", stoji u saopštenju Socijalističke partije Srpske.

"Socijalistička partija Srpske daje punu podršku da Ministarstvo pravde i u novom sazivu Vlade nastavi da vodi predsjednik partije Goran Selak koji je u prethodnom mandatu pokazao da je odgovoran, stručan i posvećen ministar, te da je odličan izbor za jedan od najvažnijih resora u Vladi Republike Srpske", navodi se u saopštenju.

Iz SPS-a su izrazili uvjerenje da će nova Vlada Republike Srpske, uz podršku koalicionih partnera, raditi u interesu naroda, očuvanja Republike Srpske, njene ustavne pozicije i daljeg razvoja.

"Socijalistička partija Srpske ostaje dosljedna politici socijalne i nacionalne odgovornosti, socijalne pravde i zaštite interesa srpskog naroda i svih građana Republike Srpske", zaključuju u SPS-u.