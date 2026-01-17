Minić: Novi ministri će donijeti novu energiju, čeka nas mnogo posla

Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da izbor nove Vlade, sa pet novih imena, predstavlja kontinuitet rada i poboljšanje svih segmenata rada Vlade s obzirom da je u ovoj godini predviđeno mnogo infrastrukturnih projekata.

"Ekspoze sam prilagodio do izbora. Dogovarali smo i započinjali projekte i sve ćemo nastaviti i dodatno razraditi. To ću predstaviti sutra na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske kada ću i predstaviti plan i program rada", rekao je Minić na konferenciji za novinare u sjedištu Vlade Republike Srpske.

On je istakao da je riječ o kontinuitetu Vlade i mandatu koji je ova politička struktura dobila na izborima 2022. godine.

"Imali smo rekonstrukciju Vlade, a predloženo je pet novih imena. Mijenja se skoro pola Vlade. Svakako bi došli u situaciju da moramo birati novu Vladu. Ovim pokazujemo političku snagu i moć da u kratkom vremenskom periodu rekonstruišemo Vladu. Ne postoji bilo kakav zastoj u radu i obavezama Vlade", poručio je Minić.

On je istakao da se ne kažnjava niko, već se unosi nova energija i pojačavaju aktivnosti za 2026. godinu.

"Iza nas su godine pune izazova, od napada na institucije Republike Srpske, međunarodnog pritiska i unutrašnjih problema u BiH. Ovo je dobar i na vrijeme planiran proces", poručio je Minić.

Republika Srpska Minić saopštio ko su novi ministri u Vladi Srpske

Premijer Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

Trišić Babić je istakla ranije da ova odluka ima za cilj da se onemogući stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, kao i da o procesima u Srpskoj odlučuje Republika Srpska i njene institucije, a ne niko izvan nje.

U Banjaluci će sutra biti održana posebna sjednica Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Save Minića.

Po okončanju ove posebne sjednice, zasjedaće Kolegijum Narodne skupštine o održavanju nove sjednice o izboru nove vlade.

Gradovi i opštine Hercegovina dobija predstavnika u Vladi Srpske

Riječ je o 19. sazivu Vlade Republike Srpske.