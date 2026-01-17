Logo
Ni pješačke zone nisu više sigurne: Lani život izgubio 21 pješak

Teodora Begović

17.01.2026

19:24

Ни пјешачке зоне нису више сигурне: Лани живот изгубио 21 пјешак
Foto: ATV

Pješačke zone bi trebale biti sigurno mjesto za kretanje pješaka, ali nažalost, praksa pokazuje da to nije uvijek slučaj. U toku prethodne godine, 21 pješak izgubio je život na pješačkom prelazu. Ove godine, od 1. do 12. januara, u saobraćaju su poginule tri osobe. Najveći problem je vožnja u alkoholisanom stanju i nedovoljno velike kazne, navode Banjalučani.

Sa tim se slažu i iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Navode da je neophodno povećati kazne, jer trenutni iznos kazne neće nikog odvratiti od činjenja prekršaja. Kažu da su svjesni problema sa pješačkim prelazima, ali i da neodgovorno ponašanje pješaka, slušalice u oba uha, pričanje na telefon, ne obraćanje pažnje na druge učesnike u saobraćaju, takođe negativno utiču na bezbjednost građana na pješačkim prelazim.

Neophodne su sistemske mjere za rješavanje ovog problema, prije svega, izraditi novi Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja, stav je vještaka saobraćajne struke. Prekoračena brzina i korištenje mobilnog telefona za volanom, najčešći su razlozi zbog kojih dolazi do kontakta pješaka i vozila. Ako udarite pješaka pod brzinom od 50 km na čas, više od pola takvih nesreća završiće sa teškim tjelesnim povredama, ili nažalost, smrtnim ishodom.

U toku prethodne godine, na našim putevima poginula je 131 osoba, što je rast od 40% u odnosu na 2024. godinu. Desilo se preko 12 hiljada saobraćajnih nesreća i preko 20 hiljada vozača isključena je iz saobraćaja u alkoholisanom stanju. Ovo su alarmantni podaci koji zahtijevaju reakciju nadležnih institucija i buđenje svijesti svih učesnika u saobraćaju. Svaki vozač bi trijezan, sa sigurnosnim pojasom i prilagođenom brzinom, trebao odgovorno da se ponaša u saobraćaju, u suprotnom prihvata teret za sebe i druge, koji niko ne bi trebao da nosi na savjesti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

