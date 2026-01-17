17.01.2026
16:00
Komentari:0
"Vidoviti" Crnadak ponovo zamajava narod, napisala je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, na društvenoj mreži Iks.
"Gospodin Blanuša niti je pobijedio, niti će pobijediti, makar njegovi kompanjoni u Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), zajedno sa cijelom koalicijom koju predvodi Kristijan Šmit, svaki dan držali digitron u ruci i gledali kako to da izvedu", napisala je Cvijanović.
"Vidoviti" Crnadak ponovo zamajava narod. Gospodin Blanuša niti je pobijedio, niti će pobijediti, makar njegovi kompanjoni u Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), zajedno sa cijelom koalicijom koju predvodi Kristijan Šmit, svaki dan držali digitron u ruci i gledali kako to da izvedu. pic.twitter.com/vmr0X4ivDi— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) January 17, 2026
