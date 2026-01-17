Logo
Cvijanović: "Vidoviti" Crnadak ponovo zamajava narod

17.01.2026

16:00

Komentari:

0
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

"Vidoviti" Crnadak ponovo zamajava narod, napisala je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, na društvenoj mreži Iks.

"Gospodin Blanuša niti je pobijedio, niti će pobijediti, makar njegovi kompanjoni u Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), zajedno sa cijelom koalicijom koju predvodi Kristijan Šmit, svaki dan držali digitron u ruci i gledali kako to da izvedu", napisala je Cvijanović.

Željka Cvijanović

Igor Crnadak

