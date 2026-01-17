Saznajemo: Ovo će biti novi ministri u Vladi Srpske

Izvor:
ATV
17.01.2026
13:51
Komentari:8
Mandatar Savo Minić predložiće danas imena ministara u novoj Vladi Republike Srpske, među kojima neće biti nekoliko dosadašnjih ministara, saznaje ATV.
Kako saznajemo, Danijel Egić dosadašnji ministar za rad i boračko-invalidsku zaštitu neće više biti na ovoj poziciji, a njegovu funkciju trebalo bi da preuzme Radan Ostojić, predsjednik BORS-a koji ga je i predložio za ministra.
Sinišu Karana će prema na mjestu ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, prema našim saznanjima, trebalo bi da zamijeni profesor Draga Mastilović. Karan je inače i kandidat za predsjednika Republike na prijevremenim izborima.
Do promjena će doći i u Ministarstvu privrede i preduzetništva, gdje će Vojina Mitrovića zamijeniti ugledni privrednik iz Kotor Varoša Radenko Bubić.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta trebalo bi da preuzme Irena Ignjatović. Ovu funkciju do sada je obavljala Selma Čabrić.
Takođe, bez ministarske funkcije ostaće i aktuelni ministar trgovine i turizma Denis Šulić, o čemu možete detaljnije pročitati u odvojenoj vijesti u nastavku.
