Saznajemo: Ovo će biti novi ministri u Vladi Srpske

ATV

17.01.2026

13:51

8
Foto: ATV

Mandatar Savo Minić predložiće danas imena ministara u novoj Vladi Republike Srpske, među kojima neće biti nekoliko dosadašnjih ministara, saznaje ATV.

Kako saznajemo, Danijel Egić dosadašnji ministar za rad i boračko-invalidsku zaštitu neće više biti na ovoj poziciji, a njegovu funkciju trebalo bi da preuzme Radan Ostojić, predsjednik BORS-a koji ga je i predložio za ministra.

Sinišu Karana će prema na mjestu ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, prema našim saznanjima, trebalo bi da zamijeni profesor Draga Mastilović. Karan je inače i kandidat za predsjednika Republike na prijevremenim izborima.

Do promjena će doći i u Ministarstvu privrede i preduzetništva, gdje će Vojina Mitrovića zamijeniti ugledni privrednik iz Kotor Varoša Radenko Bubić.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta trebalo bi da preuzme Irena Ignjatović. Ovu funkciju do sada je obavljala Selma Čabrić.

Takođe, bez ministarske funkcije ostaće i aktuelni ministar trgovine i turizma Denis Šulić, o čemu možete detaljnije pročitati u odvojenoj vijesti u nastavku.

Republika Srpska

ATV saznaje: Evo ko mijenja Denisa Šulića u novoj Vladi

Vlada Republike Srpske

Savo Minić

