Mijenja se Zakon o PIO: Šta to znači za penzionere?

Izvor:

ATV

17.01.2026

13:57

паре, новац, марке
Foto: ATV

Predstavnički dom Parlamenta FBiH na sjednici najavljenoj za ponedjeljak, 19. januar po skraćenom postupku će razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je početkom ovog mjeseca Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru.

Iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku tim povodom podsjećaju da su izmjene Zakona o PIO pripremane u dogovoru i saradnji te na zahtjev predstavnika penzionera okupljenih u Savezu udruženja penzionera FBiH.

Авион

Svijet

Srušio se avion sa putnicima: Isplivali prvi snimci

"Upravo su predstavnici penzionera inicirali izmjene člana 81. Zakona kojim se utvrđuje pravo na najnižu penziju i način njene zaštite te ukoliko se izmjene zakona usvoje, visina najniže penzije vezaće se za dužinu ostvarenog penzijskog staža kako bi se zaštitili penzioneri, ali i vrednovao puni radni vijek", navodi se u saopštenju resornog federalnog ministarstva.

Prijedlog zakona podrazumijeva i izmjene formule za usklađivanje penzija, a podrazumijeva da se, kako se pojašnjava, usklađivanje penzija vrši na osnovu kombinacije indeksa rasta potrošačkih cijena i indeksa rasta plata u omjeru 60:40 odsto, uz primjenu onog pokazatelja koji u datom obračunskom periodu bude povoljniji za penzionere a s ciljem očuvanja realne vrijednosti penzija i njihovog usklađivanja s rastom životnih troškova i standarda.

Новак Ђоковић

Tenis

Đokovićev bivši trener otkrio skandal iz svlačionice

"Na istoj sjednici Predstavničkog doma razmatraće se i izmjene i dopune tri zakona iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja, kojima se uređuje penzionisanje boračkih kategorija. Te izmjene pripremljene su kako bi se propisi uskladili sa izmjenama Zakona o PIO i borci ne bi trpjeli bilo kakve negativne posljedice zbog izmjena penzijskog zakonodavstva. Donošenjem tih zakonskih rješenja po skraćenom postupku Vlada nastoji zaštititi prava postojećih penzionera, vrednovati rad i doprinos budućih penzionera, očuvati stabilnost penzijskog sistema te osigurati njegovu dugoročnu održivost", saopšteno je danas iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

penzije

Penzioneri

