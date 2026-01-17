Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

Ubijeni Živko Bakić, čije je tijelo juče pronađeno u Ripnju, druga je žrtva iz iste kriminalne grupe koja je optužena za šverc 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope, a koja je zaplijenjena u Solunu septembra 2023. godine.

Prethodno je ljetos, na jednoj žurci u luksuznoj vili u Marbelji, ubijen drugi optuženi član iste grupe Saša Momčilović (36), koji je tek poslije četiri mjeseca, tačnije u decembru prošle godine sahranjen u Srbiji.

Kako saznaje "Nova", Saša Momčilović, o čijem su ubistvu i naknadnoj sahrani izvijestili svi mediji u zemlji, bio je jedini optuženi član ove narko-grupe, koji je zvanično bio u bjekstvu i kom je suđeno u odsustvu. Muškarac koji je optužen za njegovo ubistvo uhapšen je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a kao motiv zločina mediji su pominjali čak i jednu djevojku.

Međutim, nakon ubistva Bakića, koji je označen da je bio vođa ove kriminalne grupe, sumnja se da je mogući motiv za Momčilovićevo ubistvo povezan sa poslovima u vezi sa švercom druge.

"Indikativno je što su dvije osobe koje su bile na istoj optužnici ubijene u razmaku od nekoliko mjeseci, baš u trenutku kad je u Beogradu otpočelo suđenje. Istraga će sada morati da se fokusira na poslove u vezi sa drogom i eventualnim dugovima koje je ova grupa mogla da ima prema nekome, s obzirom na to da se za ovakvim likvidacijama poseže najprije zbog dugova ili eventualne izdaje", kaže za "Novu" dobro obaviješten izvor.

Podsjetimo, Bakićeva grupa razbijena je septembra 2023. godine, a uhapšeni su se sumnjičili da su organizovali transport 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evropske unije, koji je zaplijenjen u Solunu. Bakić je na suđenju u septembru 2024. negirao krivicu.

Akcija hapšenja sprovedena je u Srbiji, a uhapšeno je šest osoba. Među njima je bio i pokojni Bakić.

Ubrzo je otkriveno da je vođa pomenute kriminalne grupe od ranije poznat javnosti, a riječ je o bivšem fudbaleru koji je igrao za klubove poput FK Zemun i FK Zeta, početkom devedesetih godina. Njegovo tijelo pronađeno je u šumi u blizini Ripnja, kod puta za Malu Ivanču.