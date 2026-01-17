Logo
Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

Nova.rs

17.01.2026

13:48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе
Ubijeni Živko Bakić, čije je tijelo juče pronađeno u Ripnju, druga je žrtva iz iste kriminalne grupe koja je optužena za šverc 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope, a koja je zaplijenjena u Solunu septembra 2023. godine.

Prethodno je ljetos, na jednoj žurci u luksuznoj vili u Marbelji, ubijen drugi optuženi član iste grupe Saša Momčilović (36), koji je tek poslije četiri mjeseca, tačnije u decembru prošle godine sahranjen u Srbiji.

Акција у којој је ухапшен Живко Бакић

Srbija

Pogledajte kako je hapšen ubijeni Živko Bakić

Kako saznaje "Nova", Saša Momčilović, o čijem su ubistvu i naknadnoj sahrani izvijestili svi mediji u zemlji, bio je jedini optuženi član ove narko-grupe, koji je zvanično bio u bjekstvu i kom je suđeno u odsustvu. Muškarac koji je optužen za njegovo ubistvo uhapšen je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a kao motiv zločina mediji su pominjali čak i jednu djevojku.

Međutim, nakon ubistva Bakića, koji je označen da je bio vođa ove kriminalne grupe, sumnja se da je mogući motiv za Momčilovićevo ubistvo povezan sa poslovima u vezi sa švercom druge.

"Indikativno je što su dvije osobe koje su bile na istoj optužnici ubijene u razmaku od nekoliko mjeseci, baš u trenutku kad je u Beogradu otpočelo suđenje. Istraga će sada morati da se fokusira na poslove u vezi sa drogom i eventualnim dugovima koje je ova grupa mogla da ima prema nekome, s obzirom na to da se za ovakvim likvidacijama poseže najprije zbog dugova ili eventualne izdaje", kaže za "Novu" dobro obaviješten izvor.

Живко Бакић

Scena

Dečko Jovane Jeremić povezan sa ubijenim Živkom Bakićem

Podsjetimo, Bakićeva grupa razbijena je septembra 2023. godine, a uhapšeni su se sumnjičili da su organizovali transport 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evropske unije, koji je zaplijenjen u Solunu. Bakić je na suđenju u septembru 2024. negirao krivicu.

Akcija hapšenja sprovedena je u Srbiji, a uhapšeno je šest osoba. Među njima je bio i pokojni Bakić.

Ubrzo je otkriveno da je vođa pomenute kriminalne grupe od ranije poznat javnosti, a riječ je o bivšem fudbaleru koji je igrao za klubove poput FK Zemun i FK Zeta, početkom devedesetih godina. Njegovo tijelo pronađeno je u šumi u blizini Ripnja, kod puta za Malu Ivanču.

