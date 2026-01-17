Ako sutra bude isto vrijeme kao danas, ne slijedi nam dobra godina

Izvor:
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 18. januara obilježavaju zimski Krstovdan, značajan crkveni praznik koji prethodi Bogojavljenju i ima posebno mjesto u pravoslavnom kalendaru.
Zimski Krstovdan posvećen je uspomeni na prve hrišćane i ujedno označava početak strožeg posta, prvog većeg nakon Božića, kada je prethodno bilo dozvoljeno razrešenje na mrsnu hranu. Zimski Krstovdan je neraskidivo povezan sa Bogojavljenjem, praznikom Hristovog krštenja na rijeci Jordan, kao i sa Svetim Jovanom Krstiteljem.
Na Krstovdan se posti strogo, a u hramovima se služi liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. Posebno mjesto u obilježavanju praznika ima veliko osvećenje vode, poznato kao krstovdanska vodica.
Osvećena voda se nakon bogosluženja dijeli vjernicima, koji je nose u svoje domove i čuvaju tokom cijele godine. U narodu postoji vjerovanje da ova voda ima blagotvorno dejstvo za dušu i tijelo i koristi se u posebnim prilikama, poput bolesti ili važnih porodičnih događaja.
Zimski Krstovdan prati i niz narodnih običaja. U mnogim krajevima smatra se da je to dan kada se "ukrštaju vjetrovi", pa se pažljivo posmatra pravac iz kog duva vjetar, jer se vjeruje da on nagovještava dominantne vremenske prilike u godini koja dolazi.
Uobičajeno je i temeljno čišćenje kuće i pranje veša, što simbolizuje duhovno i tjelesno pročišćenje, ali i pripremu doma za zdravlje i blagostanje. Post na ovaj dan ima i vaspitnu ulogu, a u narodu se često navodi izreka: "Ko se krstom krsti, taj Krstovdan posti".
Prema narodnom predanju, ljudi rođeni na Krstovdan nose posebnu simboliku Časnog krsta. Smatra se da su zbog toga pred Bogom dodatno obavezani da vode ispravan i odgovoran život.
Istorijski zapisi bilježe da su se nekada na ovaj dan jeli ostaci posnih jela pripremanih za Badnje veče, poput pasulja, dok su se pihtije, iako često spremljene, najčešće ostavljale za Bogojavljenje.
Narodna vjerovanja Krstovdan povezuju i sa prognoziranjem godine koja slijedi:
-oblačan dan nagovještava zimu bogatu snegom
-suvo i vedro vrijeme ukazuje na sušnu godinu
-ako laste još nisu odletjele, zima neće biti oštra
-tiha kiša najavljuje blagu zimu
-grmljavina se smatra znakom rodne i plodne godine
Zimski Krstovdan tako objedinjuje crkvenu tradiciju, strogi post i bogato narodno nasljeđe, podsjećajući vjernike na značaj vjere, discipline i duhovne pripreme za veliki praznik Bogojavljenje.
