Centralna banka: Prošle godine registrovano 948 komada krivotvorenih novčanica

Na vještačenju u Centralnoj banci BiH u toku prošle godine registrovano je ukupno 948 komada krivotvorenih novčanica svih valuta i apoena.

Kako je Srni rečeno iz Centralne banke, 552 komada krivotvorenih novčanica odnosi se na novčanice konvertibilne marke, čija je vrijednost 43.800 KM, 357 komada novčanica evra, dva komada britanske funte i 37 komada američkog dolara.

Registrovano je i 325 komada krivotvorina kovanog novca KM, od čega 235 komada krivotvorina od jedne KM, 89 komada od pet KM i jedan komad od dva KM.

Iz Centralne banke ističu da se lažne novčanice KM mogu prepoznati pažljivim pregledom osnovnih zaštitnih elemenata.

Kod prepoznavanja krivotvorina KM, potrebno je obratiti pažnju na to da osim papira, koji je specifičan i može se na dodir razlikovati od običnog papira, novčanice sadrže zaštitna obilježja koja se mogu provjeriti bez upotrebe bilo kakve dodatne opreme.

- Kada se novčanica okrene prema svjetlu, u papiru se mogu vidjeti vodeni znak i zaštitna nit. Novčanice imaju i duboku štampu koja se može osjetiti pod prstima /portret i tekstovi na licu kod KM novčanica/ - pojašnjavaju iz Banke.

Dodaju da postoje i optički promjenljiiva obilježja koja mijenjaju izgled ili boju pri promjeni ugla pod kojim se novčanica posmatra.

O svim ovim obilježjima Centralna banka obavještava javnost prilikom puštanja u opticaj novih serija novčanica, a informacije su dostupne i na njenoj zvaničnoj internet stranici.

Preporučljivo je, kako navode, provjeriti što više ovih obilježja na sumnjivoj novčanici, pa i uporediti ih s obilježjima na drugoj novčanici koja nije sporna.

U Centralnoj banci napominju da osim ovih zaštitnih obilježja, postoje i obilježja koja se provjeravaju upotrebom odgovarajuće opreme, a koju koriste banke i druge institucije.