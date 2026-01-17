FSB spriječila terorističke napade u dvije ruske oblasti

Federalna služba bezbjednosti Rusije spriječila je terorističke napade u Habarovskoj oblasti i Kabardino-Balkariji.

Kako se navodi u saopštenju, priveden je jedan državljanin zemlje iz centralne Azije koji je planirao da podmetne požar u jednoj od adminstrativnih zgrada u Habarovskoj oblasti.

Zanimljivosti U turskom jeziku postoji jedna srpska riječ: Da li znate koja je?

Priveden je i jedan maloljetnik koji je planirao napad na policajce u Naljčiku, Kabrdino-Balkarija.

On je 2025. godine pristupio terorističkoj organizaciji, zabranjenoj u Rusiji a onda je po njihovom nalogu pripremao oružani napad i napad eksplozivom na policiju.

Scena Novi detalji o smrti poznatog frizera: Preminuo nakon liječenja zuba

U tu svrhu nabavio je komponente za eksplozivnu napravu i video uputstvo.