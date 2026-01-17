FSB spriječila terorističke napade u dvije ruske oblasti

Izvor:
Sputnjik
17.01.2026
10:52
Komentari:0
Federalna služba bezbjednosti Rusije spriječila je terorističke napade u Habarovskoj oblasti i Kabardino-Balkariji.
Kako se navodi u saopštenju, priveden je jedan državljanin zemlje iz centralne Azije koji je planirao da podmetne požar u jednoj od adminstrativnih zgrada u Habarovskoj oblasti.
Zanimljivosti
U turskom jeziku postoji jedna srpska riječ: Da li znate koja je?
Priveden je i jedan maloljetnik koji je planirao napad na policajce u Naljčiku, Kabrdino-Balkarija.
On je 2025. godine pristupio terorističkoj organizaciji, zabranjenoj u Rusiji a onda je po njihovom nalogu pripremao oružani napad i napad eksplozivom na policiju.
Scena
Novi detalji o smrti poznatog frizera: Preminuo nakon liječenja zuba
U tu svrhu nabavio je komponente za eksplozivnu napravu i video uputstvo.
Zdravlje
3 h0
Porodica
3 h0
Region
3 h0
Scena
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
13
56
13
52
13
48
13
45
13
21
Trenutno na programu