Logo
Large banner

FSB spriječila terorističke napade u dvije ruske oblasti

Izvor:

Sputnjik

17.01.2026

10:52

Komentari:

0
ФСБ спријечила терористичке нападе у двије руске области

Federalna služba bezbjednosti Rusije spriječila je terorističke napade u Habarovskoj oblasti i Kabardino-Balkariji.

Kako se navodi u saopštenju, priveden je jedan državljanin zemlje iz centralne Azije koji je planirao da podmetne požar u jednoj od adminstrativnih zgrada u Habarovskoj oblasti.

илу-писање-16122025

Zanimljivosti

U turskom jeziku postoji jedna srpska riječ: Da li znate koja je?

Priveden je i jedan maloljetnik koji je planirao napad na policajce u Naljčiku, Kabrdino-Balkarija.

On je 2025. godine pristupio terorističkoj organizaciji, zabranjenoj u Rusiji a onda je po njihovom nalogu pripremao oružani napad i napad eksplozivom na policiju.

Матија

Scena

Novi detalji o smrti poznatog frizera: Preminuo nakon liječenja zuba

U tu svrhu nabavio je komponente za eksplozivnu napravu i video uputstvo.

Podijeli:

Tagovi:

FSB

Rusija

Teroristički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Инфузија болница доктор

Zdravlje

Zavod upozorava: Može se očekivati rast broja oboljelih

3 h

0
Најпопуларнија имена за дјечаке и дјевојчице у Европи: Једно је већ дуго на трону

Porodica

Najpopularnija imena za dječake i djevojčice u Evropi: Jedno je već dugo na tronu

3 h

0
Порука из званичне Москве: Зоран Милановић провоцира

Region

Poruka iz zvanične Moskve: Zoran Milanović provocira

3 h

0
Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем

Scena

Dečko Jovane Jeremić povezan sa ubijenim Živkom Bakićem

3 h

0

Više iz rubrike

Октривено шта је полиција затекла у бару смрти: ''Био сам приморан да пузим преко тијела''

Svijet

Oktriveno šta je policija zatekla u baru smrti: ''Bio sam primoran da puzim preko tijela''

4 h

0
У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

Svijet

U Danskoj i na Grenlandu najavljeni protesti protiv planova SAD o aneksiji ostrva

4 h

0
Бивши савјетник: Ово је тренутак када би Путин могао притиснути црвено дугме

Svijet

Bivši savjetnik: Ovo je trenutak kada bi Putin mogao pritisnuti crveno dugme

4 h

0
Русија и Украјина договориле прекид ватре

Svijet

Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Srušio se avion sa putnicima: Isplivali prvi snimci

13

52

Đokovićev bivši trener otkrio skandal iz svlačionice

13

48

Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

13

45

Ako sutra bude isto vrijeme kao danas, ne slijedi nam dobra godina

13

21

Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner