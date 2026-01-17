Svinja i prase prošetali magistralom, kamion strpljivo čekao

Dok su građani Srbije navikli na napuštene pse i mačke uz kolovoze, naselje Zavlaka u opštini Krupanj donosi novi "trend". Na Instagram stranici jadarpressloznica objavljena je fotografija koja prikazuje odraslu svinju i njeno prase kako opušteno prelaze preko mokre i snijegom pokrivene magistrale, dok kamion strpljivo čeka u traci.

Autor objave se na duhovit način osvrnuo na ovaj događaj, sugerišući da su životinje “čekale da prođu praznici” kako bi se osigurale da neće završiti na trpezi.

Po prvi put u istoriji moderne Srbije, na ulicama su počele da se pojavljuju svinje lutalice. Čim su prošli praznici i pritisak pao, izlazak u grad postao je bezbjedan – navodi se u opisu fotografije koja je izazvala lavinu komentara, prenosi Telegarf.

Iako su komentari na mrežama uglavnom šaljivi, ovaj prizor skreće pažnju i na potencijalnu opasnost u saobraćaju.

S obzirom na to da se incident dogodio na magistralnom putu po vlažnom kolovozu i zimskim uslovima, prisustvo krupne stoke na putu može biti izuzetno opasno za vozače, naročito u noćnim satima ili pri smanjenoj vidljivosti.

Za sada nije poznato da li su životinje pobjegle iz obližnjeg domaćinstva ili su zaista prepuštene same sebi, ali je jedno sigurno – Zavlaka je zahvaljujući ovim “lutalicama” postala glavna tema u lokalnim medijima.