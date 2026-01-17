Pojačana frekvencija vozila na prelazu Gradiška

Frekvencija vozila pojačana je na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila nosivosti do 3,5 tone, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.