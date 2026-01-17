Logo
Pojačana frekvencija vozila na prelazu Gradiška

SRNA

17.01.2026

12:17

Гужва на граничом прелазу Градишка
Frekvencija vozila pojačana je na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

ljubljana

Region

Ljubljana šalje dvojicu oficira na Grenland

Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila nosivosti do 3,5 tone, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

