Sin Ramzana Kadirova hitno prevezen u Moskvu na liječenje

Izvor:

ATV

17.01.2026

12:09

Син Рамзана Кадирова хитно превезен у Москву на лијечење

Sin Ramzana Kadirova, Adam Kadirov, imao je saobraćajnu nesreću u kojoj je teško povrijeđen, pa je hitno iz bolnice u Groznom, prebačen na dalje liječenje u Moskvu.

Adam Kadirov, sin čečenskog lidera Ramzana Kadirova, hospitalizovan je nakon saobraćajne nesreće u Groznom, javio je Radio Slobodna Evropa/Radio Sloboda 16. januara.

BORS

Republika Srpska

Koga BORS predlaže za resornog ministra?

Osamnaestogodišnji sin čečenskog lidera od novembra 2023. godine obavlja funkciju šefa službe obezbjeđenja Ramzana Kadirova.

Nesreća tokom kretanja kolone vozila

Opozicioni Telegram kanal Niyso izvestio je da je saobraćaj u čečenskoj prijestonici bio ograničen nakon nesreće u kojoj je učestvovala kolona vozila povezana sa Kadirovom.

Prema navodima Niysa, kolona se kretala velikom brzinom kada je naišla na prepreku, što je dovelo do masovne saobraćajne nesreće i većeg broja povrijeđenih.

Prebacivanje u Moskvu na liječenje

Kako prenosi RBC Ukrajina, pozivajući se na kanale za praćenje letova i ruske medije, vazdušna ambulanta sa povrijeđenim Adamom Kadirovim sletjela je u Moskvu u 01:10 sati po moskovskom vremenu.

Neimenovani izvor rekao je za Radio Slobodna Evropa/Radio Sloboda da će Kadirov biti liječen u ruskoj prijestonici.

Федерер и Ђоковић

Tenis

Svijet oduševljen snimkom: Federer ugledao Đokovića i sve zaustavio

Ubrzo nakon toga, iz Groznog je ka Moskvi poletio još jedan avion - isti onaj kojim je Ramzan Kadirov posljednjih godina često putovao u Ujedinjene Arapske Emirate, navodi RBC Ukrajina.

Čečenija je republika sa većinskim muslimanskim stanovništvom na sjevernom Kavkazu u Rusiji, kojom vlada Ramzan Kadirov, blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Vijest dolazi u trenutku kada kruže glasine o pogoršanju zdravstvenog stanja Ramzana Kadirova, koji je, prema izvještajima, bio hospitalizovan u Moskvi u decembru.

Izvor ukrajinske vojnoobavještajne službe ranije u januaru je saopštio da su Ramzanu Kadirovu otkazali bubrezi i da su u toku razgovori o njegovom mogućem nasljedniku.

Mogući nasljednici

Među potencijalnim kandidatima navode se Magomed Daudov, premijer Čečenije, Apti Alaudinov, komandant snaga Ahmat, kao i Kadirovljev najstariji sin Ahmat Kadirov.

Полиција ФБиХ

Hronika

Povrijeđen pješak u saobraćajnoj nesreći: Uviđaj u toku

Ahmat, dvadesetogodišnji sin Ramzana Kadirova, obavlja funkciju zamjenika premijera Čečenije.

Sjedinjene Američke Države i druge zapadne zemlje uvele su sankcije Ramzanu Kadirovu i članovima njegove porodice zbog kršenja ljudskih prava u Čečeniji.

