Popović: Bespredmetna rasprava krnjeg Ustavnog suda BiH

17.01.2026

13:09

Foto: RTRS

Pravni ekspert Vitomir Popović smatra da je bespredmetno da krnji Ustavni sud BiH raspravlja o apelaciji o legitimnosti Vlade premijera Save Minića, jer je on podnio ostavku, a time i cijela Vlada.

Popović je izjavio da nije uobičajeno da se raspravlja o nečemu što je riješeno unaprijed, prije odluke suda.

- Ako se Ustavni sud BiH opredijeli da raspravlja i eventualno o tome zauzme stav ili donese odluku, ona će ona biti deklarativne prirode. Sud može reći - bila u skladu sa Ustavom, odnosno nije bila. S obzirom na to da nema izvršenja te odluke, jer je ona praktično izvršena na drugi način, tu nema nikakvih posljedica - rekao je Popović.

On je naglasio da se postavlja pitanje nadležnosti krnjeg Ustavnog suda BiH i da je ozbiljno pitanje da li on o tome može da odlučuje imajući u vidu njegovu postojeću strukturu i činjenicu da rade sve što je protiv Republike Srpske.

- To nije neočekivano, pogotovo ako se uzme u obzir da su donosili niz privremenih mjera kojima unaprijed pokušavaju da riješe ishod spora - rekao je Popović za Srnu.

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka nikad neće reći "izvini"

On je istakao da se postavlja pitanje o čemu će sada krnji Ustavni sud BiH odlučivati, jer je premijer Minić, kojeg je predložio Milorad Dodik /koji po tumačenju apelanata nije na to imao pravo podnio ostavku, koju će Narodna skupština najvjerovatnije usvojiti, a mandatara će predložiti vršilac dužnosti predsjednika Republike.

Na sjednici Ustavnog suda BiH, koja je najavljena za 22. januar, nalazi se zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o izboru Vlade Republike Srpske, koju predvodi Savo Minić.

Minić je podnio ostavku o kojoj će Narodna skupština Srpske raspravljati sutra. On je obaviješten od vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić Babić da će ponovo biti predložen za premijera.

Tagovi:

Vitomir Popović

Vlada RS

