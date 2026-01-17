Popović: Bespredmetna rasprava krnjeg Ustavnog suda BiH

17.01.2026
13:09
Komentari:0
Pravni ekspert Vitomir Popović smatra da je bespredmetno da krnji Ustavni sud BiH raspravlja o apelaciji o legitimnosti Vlade premijera Save Minića, jer je on podnio ostavku, a time i cijela Vlada.
Popović je izjavio da nije uobičajeno da se raspravlja o nečemu što je riješeno unaprijed, prije odluke suda.
- Ako se Ustavni sud BiH opredijeli da raspravlja i eventualno o tome zauzme stav ili donese odluku, ona će ona biti deklarativne prirode. Sud može reći - bila u skladu sa Ustavom, odnosno nije bila. S obzirom na to da nema izvršenja te odluke, jer je ona praktično izvršena na drugi način, tu nema nikakvih posljedica - rekao je Popović.
On je naglasio da se postavlja pitanje nadležnosti krnjeg Ustavnog suda BiH i da je ozbiljno pitanje da li on o tome može da odlučuje imajući u vidu njegovu postojeću strukturu i činjenicu da rade sve što je protiv Republike Srpske.
- To nije neočekivano, pogotovo ako se uzme u obzir da su donosili niz privremenih mjera kojima unaprijed pokušavaju da riješe ishod spora - rekao je Popović za Srnu.
Zanimljivosti
Tri horoskopska znaka nikad neće reći "izvini"
On je istakao da se postavlja pitanje o čemu će sada krnji Ustavni sud BiH odlučivati, jer je premijer Minić, kojeg je predložio Milorad Dodik /koji po tumačenju apelanata nije na to imao pravo podnio ostavku, koju će Narodna skupština najvjerovatnije usvojiti, a mandatara će predložiti vršilac dužnosti predsjednika Republike.
Na sjednici Ustavnog suda BiH, koja je najavljena za 22. januar, nalazi se zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o izboru Vlade Republike Srpske, koju predvodi Savo Minić.
Minić je podnio ostavku o kojoj će Narodna skupština Srpske raspravljati sutra. On je obaviješten od vršioca dužnosti predsjednika Srpske Ane Trišić Babić da će ponovo biti predložen za premijera.
Zanimljivosti
58 min0
Republika Srpska
58 min0
Svijet
1 h0
Zdravlje
1 h0
Republika Srpska
58 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h7
Najnovije
Najčitanije
13
52
13
48
13
45
13
21
13
13
Trenutno na programu