Karan: Što su glasniji da nas nema, Srbi su odlučniji da nas ima i da smo svoji

SRNA

17.01.2026

12:57

Каран: Што су гласнији да нас нема, Срби су одлучнији да нас има и да смо своји
Politika zaštite Republike Srpske koju je vlast vodila dvije decenije, danas pokazuje svu svoju ispravnost i otvara perspektivu ubrzanog razvoja na dobrobit našeg naroda i svih koji žive u njoj, istakao je profesor ustavnog prava Siniša Karan.

- Prihvaćeni smo kao kredibilan partner, ne što smo bili servilni i poslušni, već što smo bili istrajni i principijelni - naglasio je Karan za Srnu.

On je ukazao da dolazi vrijeme valorizacija svih odluka koje je vlast donosila, zato Sarajevo uporno nastoji da Srbima oduzme pravo da sami odlučuju.

- Trebaju im Srbi koji će odlučivati glavom Sarajeva. Treba im Željko Komšić u Banjaluci. To više ne kriju. Ali što su glasniji da nas nema, Srbi su odlučniji da nas ima i da smo svoji - poručio je Karan.

Siniša Karan

