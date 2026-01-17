Karan: Što su glasniji da nas nema, Srbi su odlučniji da nas ima i da smo svoji

Politika zaštite Republike Srpske koju je vlast vodila dvije decenije, danas pokazuje svu svoju ispravnost i otvara perspektivu ubrzanog razvoja na dobrobit našeg naroda i svih koji žive u njoj, istakao je profesor ustavnog prava Siniša Karan.

- Prihvaćeni smo kao kredibilan partner, ne što smo bili servilni i poslušni, već što smo bili istrajni i principijelni - naglasio je Karan za Srnu.

On je ukazao da dolazi vrijeme valorizacija svih odluka koje je vlast donosila, zato Sarajevo uporno nastoji da Srbima oduzme pravo da sami odlučuju.

- Trebaju im Srbi koji će odlučivati glavom Sarajeva. Treba im Željko Komšić u Banjaluci. To više ne kriju. Ali što su glasniji da nas nema, Srbi su odlučniji da nas ima i da smo svoji - poručio je Karan.