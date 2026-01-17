Logo
Kako prepoznati da li je brašno pokvareno?

Foto: Unsplash

Iako je brašno termički obrađena namirnica sa malim udjelom vlage, nepravilno skladištenje može značajno skratiti njegov rok trajanja.

Obično bijelo brašno preporučuje se koristiti šest do osam mjeseci nakon naznačenog datuma, dok integralno brašno ima kraći rok i najbolje ga je potrošiti u periodu od četiri do šest mjeseci.

Važnu ulogu ima i vrsta brašna – najduže traje rafinisano bijelo brašno, dok brašna od cjelovitog zrna, kao i ona od orašastih plodova, brže gube svježinu zbog većeg udjela prirodnih ulja.

Najjednostavniji način da provjerite da li se brašno pokvarilo jeste miris. Ako osjetite neprijatan, užegao ili ustajao miris, takvo brašno ne bi trebalo koristiti, bez obzira na datum naveden na pakovanju. Promjena boje, pojava grudvica, buđi ili moljaca takođe su jasni znakovi da brašno treba baciti.

Kako biste izbjegli kvarenje, brašno je najbolje čuvati na suvom i tamnom mjestu, dalje od izvora toplote i sunčeve svjetlosti. Umjesto papirnih kesa, preporučuje se čuvanje u hermetički zatvorenim posudama ili u frižideru, što dodatno smanjuje rizik od pojave insekata i vlage.

Iako brašno kojem je istekao rok trajanja često i dalje može biti upotrebljivo, naročito ako je pravilno skladišteno, uvijek je važno osloniti se na sopstvena čula. Ako postoji i najmanja sumnja u njegovu ispravnost, sigurnije je takvo brašno ne koristiti.

