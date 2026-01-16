Kako spriječiti zimsko opadanje kose?

Svako godišnje doba je nepredvidivo, no, jedno je gotovo sigurno – s dolaskom hladnijih dana, mnogi će primijetiti pojačano opadanje kose.

Većinski nema razloga za paniku jer je riječ o potpuno prirodnom procesu.

Brojni razlozi

Kosa ima svoj biološki ritam rasta i odmora, a sezonsko opadanje događa se zbog većeg broja vlasi koje ulaze u fazu mirovanja, poznatu kao telogen.

Ovaj ciklus je sasvim normalan i očekivan, a primijetićete ga po većem broju dlaka na četki, jastuku ili odjeći. Trajanje pojačanog opadanja varira od osobe do osobe, ovisno o genetici, ali i načinu života.

Naše tijelo i kosa osjetljivi su na vanjske i unutrašnje promjene. Osim sezonskih uticaja, na opadanje mogu djelovati i hormonske promjene, prehrana, stres te opće zdravstveno stanje. Iako je nemoguće potpuno zaustaviti ovaj prirodni proces, postoje načini kako ga ublažiti.

Jednostavna rješenja

Prije svega, važno je njegovati kosu nježnim preparatima i izbjegavati pretjeranu upotrebu toplinskih uređaja i hemijskih tretmana koji dodatno isušuju i oslabljuju vlasi.

Redovna masaža vlasišta može potaknuti cirkulaciju i pružiti folikulima bolje uslove za rast, posebno ako se pritom koristi ulje ili tonik namijenjen jačanju kose.

Ne treba zaboraviti ni ulogu prehrane, kosa voli hranjive materije koje dobija iz uravnotežene hrane bogate vitaminima i mineralima.

No, uz pravilnu njegu i brigu o tijelu, sezonsko opadanje kose neće biti razlog za brigu, već samo prirodni podsjetnik na ritam života i promjene koje donosi svako godišnje doba.