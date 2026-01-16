Logo
Zatvara se posljednji rudnik crnog uglja u Češkoj

Izvor:

SRNA

16.01.2026

17:37

Рудник
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

Posljednji rudnik crnog uglja u Češkoj biće zatvoren u mjestu Stonava krajem januara, čime će biti okončano više od 250 godina rudarstva koje je podstaklo uspon teške metalurgije u centralnoj Evropi.

Posljednje tone uglja ovog mjeseca se transportuju iz nekoliko kilometara dubokog okna rudnika u blizini granice sa Poljskom.

Razlozi za zatvaranje rudnika su niska cijena uglja, kao i industrijska i ekološka tranzicija Evrope, što smanjuje potražnju za nekada najvrednijim resursom u regiji.

Državna kompanija OKD pripremala se za zatvaranje prije tri godine, ali je zbog izbijanja rata u Ukrajini 2022. godine naglo porasla potražnja za energentima, pa je rudnik kratkoročno produžio rad.

Izvršni direktor OKD-a Roman Sikora rekao je da je dubina rudnika postala njegova slabost.

"Svjetske cijene uglja su niske, a naši troškovi rudarstva rastu sa sve većim dubinama na koje idemo", rekao je on.

Poljski rudari koji rade u ovom češkom kopu razmišljaju o prelasku u Poljsku, gdje okna za vađenje uglja i dalje rade.

Češka

rudnik

