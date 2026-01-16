Korisnici širom svijeta prijavljuju problem sa Iks-om

Sajt i aplikacija uopšte se nisu učitavali, već su posjetioci umjesto toga vidjeli prazan ekran.

Neki korisnici su takođe vidjeli Cloudflare stranice sa greškom – iako je problem bio u samom X-u, i nije djelovalo da se radi o ponavljanju nedavnih tehničkih problema sa Cloudflare koji su ranije oborili X.

Sajt za praćenje problema Downdetector zabilježio je ogroman porast prijava problema sa X-om ovog popodneva.

X je i dalje spor i nepouzdan, ali čini se da se postepeno vraća u funkciju. Broj prijava problema se smanjuje, a prema neformalnim zapažanjima izgleda da se platforma ponovo učitava.