Ko je Živko Bakić ubijen u šumi? Sudilo mu se kao članu balkanskog kartela

Tijelo bivšeg fudbalera Živka Bakića Žiće pronađeno je u šumi u Ulici Put za Veliku Ivanču, u blizini Sopota. Njegovo tijelo pronađeno je sa tri rane od metka, a počinilac je u bjekstvu.

Živko Bakić Žića bio je dio kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu, a koja je razbijena u septembru 2023. godine, a Živko Bakić tada je označen kao vođa kriminalne grupe. Sumnjalo se da je blizak osuđivanom nako bosu Zoranu Jakšiću. Kriminalna grupa o kojoj se radi je balkanski kartel, kom se sudi u Specijalnom sudu u Beogradu.

Sam Živko Bakić Žića našao se kod Sopota jer je bio u kućnom pritvoru sa nanogvicom i u trenutku ubistva je bio u dozvoljenoj šetnji.

Žića je igrao za klubove poput FK Zemun i FK Zeta početkom devedesetih godina. Mediji su izvještavali i da je igrao u mlađim kategorijama FK Crvena zvezda.

Hronika Ubijen bivši fudbaler i navijač, tijelo pronađeno u šumi

Bakić je, poslije fudbalske karijere i tragične smrti brata početkom dvijehiljaditih, počeo da živi u inostranstvu, a najviše vremena proveo je u Španiji. Jedno vrijeme živio je i na Ibici.

Brat mu je poginuo kad je imao samo 18 godina u saobraćajnoj nesreći u Beogradu, i ta smrt ga je mnogo pogodila. On je jedan period svog života bio posvetio istražujući smrt brata. Unajmio je bio i privatnog detektiva, jer je smatrao da njegov brat nije nastradao u "običnoj" saobraćajnoj nesreći. Bakić je, poslije tog tragičnog događaja koji je obilježio njegov život napustio fudbal i počeo da živi na Ibici, gdje je, prema riječima njegovog advokata iz Španije koji je ranije govorio za tamošnje medije, razvio biznis prodaje i izdavanja nekretnina turistima.

Živko Bakić Žića navodno je svojevremeno bio u zatvoru, i to dve godine zbog narkotika. Navodilo se da ga je španska policija uhapsila 2014. godine sa grupom muškaraca zbog trgovine drogom, iako je njegova odbrana tada objašnjavala da on ima boravišnu dozvolu i legalan biznis, odnosno da se bavio izdavanjem smještaja.

Život na visokoj nozi

Podsjetimo, nakon hapšenja pripadnika kriminalne grupe, pretresi su vršeni na više lokacija u Beogradu i Pančevu. Zaplijenjena su skupocjena vozila - "mercedes", "audi", "BMW"... Oduzeti su i skupoceni satovi marke "roleks", "pežo", kao i nakit.

Okrivljeni su, po svemu sudeći, živjeli na visokoj nozi, a kako se vidi na snimcima hapšenja, jedan pretres obavljen je u luksuznoj vili sa bazenom. U sklopu finansijske istrage protiv osumnjičenih blokiran je veliki broj bankovnih računa i nekretnina.

Podsjetimo, osumnjičenima se stavlja na teret da su tokom 2020. i 2021. godine na području Južne Amerike, Zapadne Evrope, Republike Grčke i Republike Srbije formirali organizovanu kriminalnu grupu sa ciljem kupovine i prebacivanjem velike količine opojne droge kokain putem prekookanskih brodova iz Južne Amerike na teritoriju Zapadne Evrope i Republike Srbije radi stavljanja u promet i sticanja velike protivpravne imovinske koristi te da je u označenom vremenskom periodu ova organizovana kriminalna grupa kupila, prenela i radi prodaje držala 324 kilograma opojne droge kokain, iz Ekvadora do luke u Solunu u Grčkoj gdje je navedena opojna droga oduzeta od strane grčke policije.

Hronika Neprijatan prizor pored puta: U šumi pronađeno tijelo

Navodno, pomenuta grupa bliska je osuđivanom narko-bosu Zoranu Jakšić, vođi klana "Amerika". Jakšić je godinama bio u zatvoru u Peruu, gde je ubijen prošle godine.

Jakšić je 2021. pravosnažno osuđen na 25 godina zatvora u Peruu zbog šverca 800 kilograma kokaina. Policija ga je uhvatila na djelu, dok je ugovarao kupovinu „dvije, tri tone“ kokaina koji bi poslao u Evropu. U bezbjednosnim krugovima označen je ključnim čovjekom u distribuciji kokaina iz Južne Amerike u Evropu, prenosi Telegraf.