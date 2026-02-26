Logo
Milo Đukanović saslušan zbog satova

26.02.2026

19:49

Bivši predsjednik i premijer Crne Gore Milo Đukanović saslušan je u Specijalnom državnom tužilaštvu u okviru istrage koja je protiv njega pokrenuta jer Agenciji za sprečavanje korupcije nije prijavio ručne satove vrijedne oko 225.000 evra.

Tužilaštvo je protiv Đukanovića sredinom decembra formiralo krivični predmet nakon što im je Agencija za sprečavanje korupcije dostavila dokumentaciju povodom neprijavljene imovine.

O današnjem Đukanovićevom saslušanju nema detalja iz SDT-a.

Agencija za sprečavanje korupcije je krajem novembra utvrdila da je aktuelni počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović navodno sakrio sedam ručnih satova vrijednih do 225.000 evra, ne prijavivši ih u imovinskim kartonima prethodnih godina.

Do tog iznosa su, kazali su ranije u ASK-u, došli vještačenjem Đukanovićevih satova sa fotografija koje su prethodnih godina objavljivali crnogorski mediji.

Riječ je o satovima poznatih brendova “Frenk Miler” /mariner hronograf/, “kartije” /paša de kartije i paša de kartije munfejz hronograf/, “brege” /klasik turbilion termometar/, “Rožer Duboa” /ekskalibur 45 automatik/, “roleks” /kosmograf dejtona zenit od 18-karatnog zlata/ i “Patek Filip /neptun 5081J-001/.

Iz Agencije su najavili dostavljanje dokumentacije Tužilaštvu kako bi utvrdili eventualnu mogućnost krivičnog gonjenja dugogodišnjeg predsjednika i premijera Crne Gore, koji je na tim funkcijama bio ukupno 28 godina.

Đukanović tvrdi da je riječ o montaži.

“Vjerujem da smo u ovom predmetu istražujući otkrili brutalno falsifikovanje činjenica i političku zloupotrebu veoma važnog državnog organa. Nadam se da će to zainteresovati i tužilaštvo”, rekao je ranije Đukanović.

Inicijativu za pokretanje postupka, prethodno je – 2019. godine, podnijela Mreža za afirmaciju nevladinog sektora /MANS/.

Milo Đukanović

